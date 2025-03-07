Європа розуміє необхідність покладатися на власну систему безпеки - нардеп Мережко

Європа розуміє необхідність покладатися на власну систему безпеки, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

“Європа дійсно прокидається і розуміє, що зараз необхідно більше покладатися на власні сили і власну систему безпеки, в якій Україна має займати важливе місце”, - сказав Мережко агентству “Інтерфакс-Україна”, коментуючи результати спеціального засідання Європейської ради у Брюсселі.

За його словами, підсумки саміту вселяють надію.

“Результати є доволі обнадійливими на тлі того, що США дещо змінюють свою позицію. Головне, що саміт не обмежився словами підтримки Україні, але й також було прийнято конкретне рішення про надання допомоги Україні у вигляді 15 млрд євро”, - сказав Мережко.