Позачерговий саміт ЄС з участю Зеленського в четвер обговорить безпеку України та Європи за часів США Трампа

Фото: elements.envato.com

Необхідність реагувати на кардинальну зміна зовнішньої політики адміністрації президента США Дональда Трампа зібрала лідерів Європейського союзу на спеціальне засідання Європейської ради, на якому вони розглянуть два питання: посилення підтримки України та оборонної здатності Європи.

Напередодні засідання, яке пройде у четвер в Брюсселі, президент Європейської ради Антоніу Кошта зазначив, що зібрання буде про те, щоб перетворити принципи Європейського союзу в реальні дії, щоб гарантувати мир та безпеку Україні та Європі. «Настав час перетворити наші принципи на реальні дії. Ми можемо гарантувати мир і безпеку в Україні та Європі, лише будучи сильними, і тому ЄС докладає найбільших оборонних зусиль за всю історію. Саме про це йдеться на завтрашньому спеціальному засіданні Європейської ради», - написав Кошта.

Лідери ЄС збираються у той час, коли дії адміністрації президента США Дональда Трампа кардинально розійшлися з основними принципами зовнішньої політики ЄС у питанні російської агресії проти України та майбутніх мирних переговорів.

ХРОНОЛОГІЯ КРИЗИ

Трохи більше місяця назад, 20 лютого, Дональд Трамп склав присягу президента, але його дії та дії його уряду вже викликали тектонічні зміни в геополітиці. Першим заяву, яка не відповідала послідовній політиці ні НАТО, ні Європейського союзу, зробив 12 лютого в штаб-квартирі НАТО міністр оборони США Піт Гегсет, який сказав, що а) повернення до кордонів України до 2014 року є нереальною метою, і б) що США не підтримають прагнення України до членства в НАТО. Жодна з цих позицій не була ні повідомлена, ні обговорена раніше із союзниками, що є сталою практикою.

У той же день, і знову ж таки, без попередніх консультацій із союзниками президент Трамп провів телефонну розмову з Владіміром Путіним. Це був перший телефонний дзвінок лідера США у Кремль після початку повномасштабної війни. Після цього президент США зателефонував Зеленському. Наступним кроком у відносинах США та РФ стали переговори щодо миру в Україні, які пройшли 18 лютого в Саудійській Аравії, і на які не були запрошені ні представники України, ні інші партнери, не зважаючи на відому позицію «нічого про Україну без України» та наполягання ЄС бути учасниками таких переговорів.

У той же час, 17 лютого, президент Франції Еммануель Макрон зібрав лідерів декількох країн, у тому числі генсека НАТО та керівництво ЄС, щоб обговорити ситуацію, яка склалася. 24 лютого Макрон провів переговори з Трампом у Білому домі, за ним до Вашингтону відправився прем’єр-міністр Великою Британії Кір Стармер. Головна тема переговорів – мир для України. І вже 28 лютого до Білого дому прибув президент України Володимир Зеленський. Планувалося підписання угоди між Україною та США про рідкоземельні матеріали, але зустріч була провалена публічним приниженням Зеленського Трампом та віце-президентом Джей Ді Венсом. На підтримку українського президента висловилися майже всі лідери ЄС та НАТО. 2 лютого у Лондоні за ініціативою Стармера відбулася зустріч Зеленського з європейцями. А 4 лютого Трамп оголосив про припинення допомоги Україні. У той же день Зеленський зробив допис на своїй сторінці в соцмережі, в який визнав, що зустріч пройшла не так, як планувалося, і вислови з цього приводу жаль, і Трамп, виступаючи в Конгресі, заявив, що українці готові до переговорів.

ЧОГО ОЧІКУВАТИ ВІД СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАСІДАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАДИ

На засідання прибуде президент Зеленський. «Я запросив президента Зеленського приїхати до Брюсселя з нагоди засідання Європейської Ради, щоб обговорити з нами останні події», - повідомив у листі-запрошенні президент Європейської ради Кошта.

Першим питанням порядку денного є Україна. «Є новий імпульс, який має призвести до всеосяжного, справедливого та тривалого миру. Для нас важливо обмінятися питаннями про те, як далі підтримувати Україну, і про принципи, які слід поважати в майбутньому. ЄС та його країни-члени готові взяти на себе більше відповідальності за безпеку Європи. Тому ми повинні бути готові до можливого європейського внеску в гарантії безпеки, які будуть необхідні для забезпечення тривалого миру в Україні», - зазначив Кошта.

Зокрема, лідери ЄС визначать, якими саме можуть бути гарантій безпеки з боку ЄС у разі досягнення мирної угоди. У цьому питанні в ЄС розглядають дві складові: перша - це підтримка України, українських збройних сил таким чином, щоб вони могли захищатися у разі нової агресії з боку Росії в майбутньому.

Другим виміром гарантій безпеки є можливість миротворчої місії. З цього питання наразі дискусії ще тривають, адже станом на зараз ще передчасно вдаватися в деталі, адже немає ні мирової угоди, ні перемир'я.

Лідери ЄС також можуть обговорити питання спецпредставника ЄС в мирному процесі щодо України. Ця ідея вже була предметом обговорення в ході двосторонніх консультацій президента Кошти з лідерами країн-членів ЄС, і вона знайшла їх підтримку.

Другим питанням порядку денного спеціального засідання буде посилення європейської оборони, адже Європа потрібно вжити термінових заходів, щоб бути більш суверенною та автономною від США. Детально план «Переозброїти Європу» днями оприлюднила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.