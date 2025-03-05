Політика

20:35 05.03.2025

Сибіга: Ми очікуємо нових сильних кроків ЄС на підтримку України, які зміцнять наших воїнів

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Сибіга: Ми очікуємо нових сильних кроків ЄС на підтримку України, які зміцнять наших воїнів
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга напередодні спецзасідання Європейської Ради наголосив , що Україна очікує нових сильних кроків ЄС на підтримку українців, які зміцнять воїнів, підвищать українську обороноздатність і масштабують оборонну промисловість.

«Завтрашнє спеціальне засідання Європейської Ради стане історичним моментом для стратегічної оборони та глобальної ролі Європи. Ми очікуємо нових сильних кроків ЄС на підтримку України, які зміцнять наших воїнів, підвищать нашу обороноздатність і масштабують оборонну промисловість», - написав він у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що такі рішучі кроки ЄС разом із посиленням тиску на Росію здатні поставити Україну в сильнішу позицію та наблизити справедливий мир. «Вони посилять нашу неподільну трансатлантичну безпеку. Україна з гарантованою безпекою стане ключовою силою тривалого миру та розвитку для Європи», - зауважив Сибіга.

Також він підкреслив, що «Мир є нашим пріоритетом номер один», і Україна більше за всіх у світі прагне справедливого і тривалого миру.

«Ми продовжуємо працювати з усіма нашими партнерами для досягнення цієї мети. Залучення США є критично важливим і визначальним для успіху мирних зусиль», - наголосив Сибіга.

 

 

 

Теги: #сибіга #позиції #єврорада

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