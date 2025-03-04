Мецола: ми підтримуємо Україну через наш обов’язок підтримувати безпеку Європи

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила про підтримку України і обов’язок встановити справжній мир у країні.

"Ми підтримуємо Україну через наш обов’язок підтримувати безпеку Європи та через наш обов’язок знайти справжній мир. Мир зі свободою, гідністю та безпекою", - написала Мецола в Х у вівторок.

За її словами, Україна, ЄС і США хочуть одного: "ми хочемо закінчити цю війну і ми хочемо тривалої стабільності, і ми хочемо миру в Україні".

"Але в кінці дня такий мир може стати реальним. Зі свободою і гідністю, і з безпекою для України. Якщо Київ впаде, Європа і світ стануть менш безпечними і менш процвітаючими. Ця ціна буде набагато вищою, ніж зараз, для нас і для наших дітей. Підтримка України – це шлях зробити так, щоб це не сталося", - сказала президентка Європейського парламенту на брифінгу у вівторок.

За її словами, це необхідні кроки. "Це не благодійність, але наш обов’язок щоб зробити Європу безпечною. Ми маємо продовжити робити це. Тому ми всі сповнені рішучості забезпечити пошук формули, що призведе до справжнього миру, який триватиме довше ніж мить, і який урівноважує відповідальність. Іншими словами, кроки вперед, які стримують агресора, від простого очікування кількох місяців чи років перед тим як він продовшить завойовувати незалежні нації силою. Такі, які гарантують незалежність Україні сьогодні і завтра", - додала Мецола.