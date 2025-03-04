Політика

14:40 04.03.2025

Прем'єр Польщі про призупинення військової допомоги США Україні: звіти, що надходять з кордону, підтверджують заяви американської сторони

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Прем'єр Польщі про призупинення військової допомоги США Україні: звіти, що надходять з кордону, підтверджують заяви американської сторони

Звіти з кордону, з логістичного хабу в Ясьонці, підтверджують заяви американської сторони про призупинення військової допомоги США Україні, заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Як відомо, сьогодні було оголошено про рішення призупинити американську допомогу Україні та, можливо, почати знімати санкції з Росії з американського боку. У нас сьогодні немає підстав вважати, що це лише слова, до того ж звіти, які надходять з кордону, з нашого хабу, також підтверджують заяви американської сторони", - сказав він перед засіданням Ради міністрів у вівторок.

За словами Туска, це, "звісно, ставить у складнішу ситуацію Європу, Україну і, звичайно, Польщу”.

Теги: #допомога #сша #туск

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