Туск: Суверенна, прозахідна Україна, здатна захистити себе від російської агресії, означає сильнішу та безпечнішу Польщу

Польща безпечніша, якщо Україна є “суверенною, прозахідною та здатною захистити себе від російської агресії”, наголосив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

“Суверенна Україна, прозахідна та здатна захистити себе від російської агресії, означає сильнішу та безпечнішу Польщу. У політичних потрясіннях і зростаючому хаосі це найважливіше. Хто ставить під сумнів цю очевидну правду, той сприяє тріумфу Путіна. Зрозуміло?”, - написав він у соцмережі Х.