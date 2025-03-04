Політика

13:08 04.03.2025

Туск: Суверенна, прозахідна Україна, здатна захистити себе від російської агресії, означає сильнішу та безпечнішу Польщу

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Туск: Суверенна, прозахідна Україна, здатна захистити себе від російської агресії, означає сильнішу та безпечнішу Польщу

Польща безпечніша, якщо Україна є “суверенною, прозахідною та здатною захистити себе від російської агресії”, наголосив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

“Суверенна Україна, прозахідна та здатна захистити себе від російської агресії, означає сильнішу та безпечнішу Польщу. У політичних потрясіннях і зростаючому хаосі це найважливіше. Хто ставить під сумнів цю очевидну правду, той сприяє тріумфу Путіна. Зрозуміло?”, - написав він у соцмережі Х.

 

Теги: #польща #туск

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