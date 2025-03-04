Сибіга провів розмову з Бербок: тісно співпрацюємо, щоб посилити європейську безпеку та зупинити агресора

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з федеральною міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

"Радий підтримувати зв’язок зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок. Вдячний за солідарність і підтримку України. Ми тісно співпрацюємо, щоб посилити європейську безпеку, зупинити агресора та досягти справедливого та всеосяжного миру", - написав він у соцмережі Х.