Політика

12:35 04.03.2025

Сибіга провів розмову з Бербок: тісно співпрацюємо, щоб посилити європейську безпеку та зупинити агресора

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Сибіга провів розмову з Бербок: тісно співпрацюємо, щоб посилити європейську безпеку та зупинити агресора
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з федеральною міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

"Радий підтримувати зв’язок зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок. Вдячний за солідарність і підтримку України. Ми тісно співпрацюємо, щоб посилити європейську безпеку, зупинити агресора та досягти справедливого та всеосяжного миру", - написав він у соцмережі Х.

 

Теги: #бербок #сибіга

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