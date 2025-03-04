Політика

10:57 04.03.2025

План "Переозброїти Європу" дозволить мобілізувати близько EUR800 млрд на оборону Європи та посилить підтримку України

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План "Переозброїти Європу" дозволить мобілізувати близько EUR800 млрд на оборону Європи та посилить підтримку України

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала п’ять пунктів плану «Переозброїти Європу», який дозволить мобілізувати близько 800 млрд євро оборонних витрат Європи та допоможе посилити підтримку України.

Про це вона сказала у вівторок в Брюсселі в заяві для преси.

"Ми живемо в епоху переозброєння. І Європа готова суттєво збільшити витрати на оборону як для того, щоб відповісти на короткострокову необхідність діяти, так і для підтримки України, а також для вирішення довгострокової потреби взяти на себе більше відповідальності за нашу власну європейську безпеку. І ось чому сьогодні я написала листа лідерам перед засіданням Європейської Ради, яке пройде у четвер. Ось чому ми сьогодні тут разом. У цьому листі до лідерів я виклала план "Переозброїти Європу", - повідомила президент Єврокомісії.

За її словами, запропонований набір пропозицій зосереджується на тому, як використати всі фінансові важелі, які є в розпорядженні, щоб допомогти державам-членам швидко та значно збільшити витрати на оборонний потенціал зараз і також протягом більш тривалого періоду часу протягом цього десятиліття. «У цьому плані є п’ять пунктів. Перша частина цього плану "Переозброїти Європу" полягає в тому, щоб розв’язати використання державного фінансування для оборони на національному рівні… Ми будемо пропонувати активувати національне положення про вихід із Пакту стабільності та зростання. Це дозволить державам-членам значно збільшити свої витрати на оборону, не запускаючи процедуру надмірного дефіциту", - оголосила фон дер Ляєн.

На її переконання, якщо країни-члени збільшать свої витрати на оборону в середньому на 1,5% ВВП, це може створити фіскальний простір у розмірі близько 650 млрд. євро протягом чотирьох років.

Другою пропозицією президент Єврокомісії назвала "новий інструмент", який надасть 150 млрд євро позик державам-членам для інвестицій в оборону. «Йдеться про те, щоб витрачати краще і витрачати разом. І ми говоримо про пан’європейські сфери можливостей, як, наприклад, протиповітряна та протиракетна оборона, артилерійські системи, ракети та боєприпаси, безпілотники та системи боротьби з безпілотниками, а також для задоволення інших потреб, наприклад, від кібер-до військової мобільності. Це допоможе державам-членам об’єднати попит і купувати разом. І, звичайно, з цим обладнанням країни-члени можуть значно посилити свою підтримку Україні", - пояснила вона.

За словами фон дер Ляєн, цей підхід дозволить зменшити фрагментацію і збільшити сумісність.

Третім пунктом вона назвала використання "повноважень бюджету ЄС". "Ми запропонуємо додаткові можливості та стимули для держав-членів, щоб вони вирішували, чи хочуть вони використовувати програми політики згуртованості для збільшення витрат на оборону", - анонсувала президент Єврокомісії.

Останніми двома напрямками діяльності фон дер Ляєн назвала "мобілізацію приватного капіталу шляхом прискорення створення Союзу заощаджень та інвестицій і через Європейський інвестиційний банк". "Таким чином, Європа готова взяти на себе відповідальність. "Переозброїти Європу» може мобілізувати близько 800 млрд євро оборонних витрат для безпечної та стійкої Європи", - вважає вона.

Теги: #україна #урсула_ляєн #єс

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