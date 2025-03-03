Порошенко: добрі відносини між Україною та США відповідають інтересам обох сторін
Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат Петро Порошенко заявив, що добрі відносини між Україною та США відповідають інтересам обох сторін, бо США є стратегічним партнером для України.
Як повідомляє сайт "Євросолідарності", коментуючи в ефірі британського телеканалу Sky News загострення у стосунках керівництва України та США після зустрічі в Овальному кабінеті, Порошенко сказав: «Повірте мені, вести переговори з президентом США Дональдом Трампом — це зовсім нелегке завдання. Але водночас я мав досить успішні переговори з Трампом у 2017, 2018 та 2019 роках. Їхнім результатом стало постачання летальної зброї, а також санкції, введені проти «Північного потоку-2».
«Ми повинні розуміти, що Сполучені Штати є стратегічним партнером для України. Як для нас, так і для вільного демократичного світу, трансатлантична єдність є ключовим фактором нашої майбутньої перемоги», - зазначив Порошенко.
Він також заявив, що «єдиний переможець від конфлікту в Овальному кабінеті у п’ятницю – це володимир путін». «Це недобре для України. Це недобре для Сполучених Штатів. І єдине, що нам зараз абсолютно необхідно зробити терміново, – це відновити діалог між двома стратегічними партнерами. Ми – дві великі нації. Ми – дві великі країни. Діалог між цими країнами життєво необхідний для України», - сказав Порошенко.
Він також висловив вдячність за саміт у Лондоні «Великій Британії, британському прем’єр-міністру, італійському прем’єр-міністру Джорджії Мелоні, французькому президенту та всім іншим лідерам за величезні зусилля для відновлення діалогу між Україною та США».
«Ми повинні зміцнити свої переговорні позиції. Я вважаю, що добрі відносини між Україною та США відповідають інтересам обох сторін. Питання в тому, як зупинити війну. І я хочу вас запевнити: українці – це нація, яка прагне миру. Ми повинні обговорити шляхи досягнення миру – в Україні, в Європі, в глобальному світі та в США», – вважає Порошенко.