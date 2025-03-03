Політика

19:42 03.03.2025

Порошенко: добрі відносини між Україною та США відповідають інтересам обох сторін

2 хв читати

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат Петро Порошенко заявив, що добрі відносини між Україною та США відповідають інтересам обох сторін, бо США є стратегічним партнером для України.

Як повідомляє сайт "Євросолідарності", коментуючи в ефірі британського телеканалу Sky News загострення у стосунках керівництва України та США після зустрічі в Овальному кабінеті, Порошенко сказав: «Повірте мені, вести переговори з президентом США Дональдом Трампом — це зовсім нелегке завдання. Але водночас я мав досить успішні переговори з Трампом у 2017, 2018 та 2019 роках. Їхнім результатом стало постачання летальної зброї, а також санкції, введені проти «Північного потоку-2».

«Ми повинні розуміти, що Сполучені Штати є стратегічним партнером для України. Як для нас, так і для вільного демократичного світу, трансатлантична єдність є ключовим фактором нашої майбутньої перемоги», - зазначив Порошенко.

Він також заявив, що «єдиний переможець від конфлікту в Овальному кабінеті у п’ятницю – це володимир путін». «Це недобре для України. Це недобре для Сполучених Штатів. І єдине, що нам зараз абсолютно необхідно зробити терміново, – це відновити діалог між двома стратегічними партнерами. Ми – дві великі нації. Ми – дві великі країни. Діалог між цими країнами життєво необхідний для України», - сказав Порошенко.

Він також висловив вдячність за саміт у Лондоні «Великій Британії, британському прем’єр-міністру, італійському прем’єр-міністру Джорджії Мелоні, французькому президенту та всім іншим лідерам за величезні зусилля для відновлення діалогу між Україною та США».

«Ми повинні зміцнити свої переговорні позиції. Я вважаю, що добрі відносини між Україною та США відповідають інтересам обох сторін. Питання в тому, як зупинити війну. І я хочу вас запевнити: українці – це нація, яка прагне миру. Ми повинні обговорити шляхи досягнення миру – в Україні, в Європі, в глобальному світі та в США», – вважає Порошенко.

Теги: #позиція #порошенко #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:05 03.03.2025
Адміністрація Трампа може заблокувати поставки озброєнь до України на $30 млрд по програмі USAI – Defense Express

Адміністрація Трампа може заблокувати поставки озброєнь до України на $30 млрд по програмі USAI – Defense Express

20:01 03.03.2025
Україна розраховує на підтримку США на шляху до миру

Україна розраховує на підтримку США на шляху до миру

16:28 03.03.2025
В Україні до 13% впала частка людей, які вважають США дружньою країною – опитування Gradus Research

В Україні до 13% впала частка людей, які вважають США дружньою країною – опитування Gradus Research

13:58 03.03.2025
Ющенко: Відповіддю на нові виклики має бути міцна коаліція міжнародних партнерів, які підтримують перемогу України

Ющенко: Відповіддю на нові виклики має бути міцна коаліція міжнародних партнерів, які підтримують перемогу України

01:10 02.03.2025
Порошенко після зустрічі Зеленського і Трампа: Сподіваємося, що у президента є план "Б"

Порошенко після зустрічі Зеленського і Трампа: Сподіваємося, що у президента є план "Б"

17:00 01.03.2025
Що тепер робити? Вдень і вночі забезпечувати ЗСУ - Порошенко

Що тепер робити? Вдень і вночі забезпечувати ЗСУ - Порошенко

22:51 28.02.2025
Білий дім заявив, що Трамп та Венс "ніколи не дозволять використовувати американський народ у своїх інтересах"

Білий дім заявив, що Трамп та Венс "ніколи не дозволять використовувати американський народ у своїх інтересах"

15:15 28.02.2025
Українці зібрали 100 тисяч підписів за скасування санкцій проти Порошенка, адвокати несуть позови до Верховного Суду

Українці зібрали 100 тисяч підписів за скасування санкцій проти Порошенка, адвокати несуть позови до Верховного Суду

13:55 27.02.2025
Угода з США є угодою про збереження Української держави, вважає Порошенко

Угода з США є угодою про збереження Української держави, вважає Порошенко

18:33 26.02.2025
Зенітники, яким Порошенко нещодавно привозив дрони, подарували йому впольований на кордоні Сумщини "Шахед"

Зенітники, яким Порошенко нещодавно привозив дрони, подарували йому впольований на кордоні Сумщини "Шахед"

ВАЖЛИВЕ

Україна розраховує на підтримку США на шляху до миру

Фон дер Ляєн у вівторок листом ознайомить лідерів ЄС з планом "Переозброїти Європу": міцний мир будується на силі

"Нам терміново потрібно переозброїти Європу" - Урсула фон дер Ляєн

Україна відкрита для перевірки витрачання американської допомоги – Зеленський

Україна перейде до дипломатії після надання гарантій безпеки від США – Зеленський

ОСТАННЄ

Трамп розкритикував заяву Зеленського, що до кінця війни дуже – дуже далеко

Фіцо погрожує заблокувати саміт ЄС через припинення Україною транзиту газу до Європи

Волц: ми хочемо почути від Зеленського, що він шкодує про те, що сталося, бо час не на його боці

Таяні вважає передчасним обговорювати перемир'я в Україні, запропоноване Макроном – ЗМІ

Мерц назвав скандал у Білому домі "навмисною ескалацією" – ЗМІ

На столі є кілька пропозицій щодо припинення вогню в Україні, кажуть в Лондоні – ЗМІ

Фон дер Ляєн у вівторок листом ознайомить лідерів ЄС з планом "Переозброїти Європу": міцний мир будується на силі

Більшість українців більш схильні сприяти відсічі агресору, ніж критиці влади, – соцопитування

"Нам терміново потрібно переозброїти Європу" - Урсула фон дер Ляєн

Білий дім чекає від Зеленського "наступних кроків" - ЗМІ

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА