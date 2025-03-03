Волц: ми хочемо почути від Зеленського, що він шкодує про те, що сталося, бо час не на його боці

Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче почути від президента України Володимира Зеленського, що він шкодує про те що трапилося (про суперечку с Трампом – ІФ-У), був готовий підписати угоду щодо ресурсів та був готовий долучитися до мирних переговорів, заявив радник з національної безпеки президента США Майка Волца в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Що ми хочемо почути від президента Зеленського, так це те, що він шкодує про те, що сталося. Він готовий підписати цю угоду про видобуток корисних копалин і що він готовий до мирних переговорів. Не думаю, що я прошу занадто багато. Я думаю, що це найкраще для американського народу, для українського народу, для Росії та для відновлення стабільності у світі. Президент Трамп готовий закінчити цю війну", - заявив Волц.

В той же час, радник президента США зазначив, що на його думку, президент Зеленський не готовий до припинення конфлікту.

"Стало очевидним для нас під час цієї сесії (у Білому домі – ІФ-У), - він зовсім не готовий говорити про мир. Але ось у чому проблема. Час не на його боці. Час не на боці вічного продовження цього конфлікту. Терпіння американського народу не безмежне. Їхні гаманці не безмежні", - наголосив Волц.