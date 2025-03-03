Таяні вважає передчасним обговорювати перемир'я в Україні, запропоноване Макроном – ЗМІ

Віцепрем'єр – міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні (Antonio Tajani) коментуючи пропозицію місячного перемир'я в Україні, висунуту президентом Франції Еммануелем Макроном (Emmanuel Macron) заявив, що обговорення цей ідеї є передчасним, повідомляє у понеділок агентство ANSA.

"Я вважаю, що для досягнення справедливого і особливо довготривалого миру необхідно робити всім разом, Європа і США, сидячи за одним столом з Україною і Росією", - заявив очільник італійського МЗС. "Тому поки що передчасно говорити про те, що і як робити", - додав він.

В той же час, Таяні сказав, що Європі необхідно об'єднатися, щоб гарантувати незалежність України.

"Ми близькі з Україною як європейці, і я вірю, що ми завжди будемо нести відповідальність за безпеку України і всієї Європи разом з НАТО", - зазначив Таяні.

Раніше повідомлялось, що Таяні наголосив про необхідність справедливого миру і заявив, що не може бути ніяких переговорів без України і без Європи.