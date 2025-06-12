Сибіга й Таяні обговорили підготовку до Конференції з відновлення України в Римі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні у Римі, повідомляє МЗС України в телеграм-каналі у четвер.

Зустріч відбулася після саміту "Веймар+" за участю Італії, Німеччини, Великої Британії, Іспанії, Франції, Польщі, глави дипломатії ЄС і генерального секретаря НАТО

"Важлива зустріч з моїм італійським колегою Антоніо Таяні у Римі. Вдячний за його щиру гостинність та організацію дуже своєчасної зустрічі "Веймар+". Це потужний символ європейської єдності", - цитує Сибігу телеграм-канал МЗС.

Повідомляють, що особливу увагу співрозмовники приділили підготовці до майбутньої Конференції з відновлення України в Римі, "спрямованої на підтримку відновлення України та сприяння діловому співробітництву".