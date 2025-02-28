Не може бути ніяких переговорів без України і без Європи - віцепрем'єр Італії

Віцепрем'єр – міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні наголосив про необхідність справедливого миру і заявив, що не може бути ніяких переговорів без України і без Європи.

"У цей час великого напруження ми повинні зберігати спокій. Нам потрібен справедливий мир, і не може бути ніяких переговорів без України і без Європи. ЄС залишається єдиним і продовжує діалог в інтересах усіх, а також для того, щоб гарантувати нашу безпеку", - написав він у соцмережі Х.