Політика

23:29 28.02.2025

Не може бути ніяких переговорів без України і без Європи - віцепрем'єр Італії

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Не може бути ніяких переговорів без України і без Європи - віцепрем'єр Італії

Віцепрем'єр – міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні наголосив про необхідність справедливого миру і заявив, що не може бути ніяких переговорів без України і без Європи.

"У цей час великого напруження ми повинні зберігати спокій. Нам потрібен справедливий мир, і не може бути ніяких переговорів без України і без Європи. ЄС залишається єдиним і продовжує діалог в інтересах усіх, а також для того, щоб гарантувати нашу безпеку", - написав він у соцмережі Х.

 

Теги: #таяні #підтримка #єс #італія

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