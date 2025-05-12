Інтерфакс-Україна
Події
17:05 12.05.2025

МЗС Італії: відповідальність за мир лежить на Путіні

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МЗС Італії: відповідальність за мир лежить на Путіні

Мир в Україні залежить лише від волі РФ, заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Як повідомляє інформаційне агентство ANSA, про Таяні заявив в кулуарах лондонської міністерської зустрічі на рівні глав МЗС, які зібралися у розширеному форматі "Weimar+".

"Мир залежить лише від волі РФ", - наголосив він, нагадавши про "невтішні" сигнали у світлі сьогоднішніх атак і попередивши, що 30-денне припинення вогню залишається вирішальною умовою для "серйозних переговорів".

Таяні сподівається, що Москва визнає готовність України до прямих переговорів "і прихильність всіх нас до досягнення миру" в Україні, але "вся відповідальність сьогодні в руках Путіна".

Теги: #таяні #італія

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