МЗС Італії: відповідальність за мир лежить на Путіні

Мир в Україні залежить лише від волі РФ, заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Як повідомляє інформаційне агентство ANSA, про Таяні заявив в кулуарах лондонської міністерської зустрічі на рівні глав МЗС, які зібралися у розширеному форматі "Weimar+".

"Мир залежить лише від волі РФ", - наголосив він, нагадавши про "невтішні" сигнали у світлі сьогоднішніх атак і попередивши, що 30-денне припинення вогню залишається вирішальною умовою для "серйозних переговорів".

Таяні сподівається, що Москва визнає готовність України до прямих переговорів "і прихильність всіх нас до досягнення миру" в Україні, але "вся відповідальність сьогодні в руках Путіна".