Глава МЗС Італії вважає участь в ініціативі PURL "передчасною"

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що участь його країни в програмі НАТО з придбання американської зброї для України на тлі триваючих мирних переговорів буде "передчасною", повідомляє Bloomberg.

"Якщо ми досягнемо угоди і бойові дії припиняться, зброя більше не буде потрібна. Будуть потрібні інші речі, такі як гарантії безпеки", - заявив Таяні журналістам у Брюсселі в середу.

Зазначається, що незважаючи на запевнення італійського уряду в триваючій підтримці України, Італія також стала першою країною в Європі, яка відкрито заявляє, що Україні не слід надавати додаткову зброю під час переговорів про перемир'я.

Раніше у жовтні Рим висловив готовність приєднатися до так званої програми PURL НАТО. Ця програма, яка була започаткована після того, як Вашингтон влітку скоротив поставки зброї до України, дозволяє союзникам купувати американську зброю для України.

Недавні переговори про мир в Україні поки що не принесли жодних значущих результатів. Заяви Таяні контрастують із заявами головного оборонного лобі Європи, Асоціації аерокосмічної, безпекової та оборонної промисловості Європи, яка у вівторок попередила, що континент повинен продовжувати нарощувати оборонне виробництво, незважаючи на перспективу перемир'я в Україні.

Україна також заявила, що їй знадобиться додатковий 1 млрд євро на поставки PURL, щоб захистити себе протягом зими. За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, у програмі беруть участь близько двох третин союзників НАТО.