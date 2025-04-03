Інтерфакс-Україна

Події

02:26 03.04.2025

Таяні про митні тарифи Трампа: нам потрібні конструктивні переговори

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Віцепрем'єр-міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні (Antonio Tajani) анонсував зустріч у Брюсселі з єврокомісаром з торгівлі та економічної безпеки Марошем Шефчовичем.

"Ми вже працюємо з ЄС та європейськими партнерами для первинної оцінки та спільної відповіді… Потрібна відповідь, заснована на прагматичному підході, заснованому на діалозі. Нам потрібні конструктивні переговори… які враховують занепокоєння американців, але захищають священні європейські інтереси", - пояснив Таяні.

Таяні закликав уникати торговельної війни з тарифів США, яка завдасть шкоди громадянам США та Європи.

Він наголосив, що італійський уряд не залишить італійську виробничу систему беззахисною. "Ми працюватимемо над диверсифікацією ринків збуту нашої продукції, як зазначено в Плані експортних дій", - підкреслив Таяні.

Між тим, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про необхідність взаємних тарифів.

"Дружба означає партнерство. Партнерство означає справді взаємні тарифи. Потрібні адекватні рішення", - написав він в соцмережі Х.

Як повідомлялося, для ЄС Трамп встановив імпортне мито 20%, який вдвічі більше за мінімальні 10%. Трамп стверджує, що реальне імпортне мито ЄС на американські товари із урахуванням немонетарних та інших бар'єрів складає 39%.

Джерела: https://x.com/Antonio_Tajani/status/1907540028307505597

https://x.com/donaldtusk/status/1907552718912368900

Теги: #таяні #єс #італія #тарифи

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