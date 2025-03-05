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13:19 05.03.2025

Справедливий мир не може бути досягнуто без прямої участі України та ЄС – Таяні

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Справедливий мир не може бути досягнуто без прямої участі України та ЄС – Таяні

Справедливий мир не може бути досягнуто без прямої участі України та Європейського Союзу, вважає віцепрем'єр – міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні (Antonio Tajani).

"Зрозуміло, що справедливий мир не може бути досягнуто без прямого задіяння України та Європейського Союзу", - сказав він на відкритті підготовчої конференції "На шляху до URC 2025" в Мілані у середу.

Таяні підкреслив, що наразі Захід не може розділятися, у Європи надзвичайно важлива роль.

"Ми, європейці, насамперед повинні бути об'єднаними, мати спільне бачення і гарантувати безпеку після завершення війни, гарантувати безпеку Україні та всьому Європейському континенту",- сказав він.

При цьому Таяні наголосив, що Італія супроводжуватиме Україну для того, щоб країна могла реалізувати й провести всі реформи, які дадуть їй можливість стати членом ЄС, і підкреслив на важливості участі Італії у повоєнній відбудові України після досягнення справедливого миру.

"Ми б хотіли, щоб численні приватні підприємства було задіяно у великий проєкт відновлення України тільки-но завершиться війна і можна буде жити у справедливому мирі", - сказав він.

За словами мініста, зацікавленість у відбудові України вже висловлює близько 180 італійських компаній і різних промислових асоціацій.

"Це величезне підтвердження наближення близькості італійського народу до України", - заявив він.

Як зазначив Таяні, підготовчі зустрічі до конференції з відновлення України, що відбудеться в Римі 10-11 липня, дадуть змогу сформувати актуальний порядок денний та досягти конкретних домовленостей.

"Італійські, українські та зарубіжні компанії зможуть зустрітися, щоб сформувати конкретний стратегічний план, який ми напрацюємо під час цієї події. Ми хочемо, щоб ці зустрічі, як і усі інші підготовчі заходи до римської конференції, були максимально конкретними", - сказав він.

Теги: #таяні #україна #мир

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