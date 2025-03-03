Мерц назвав скандал у Білому домі "навмисною ескалацією" – ЗМІ

Лідер ХДС Фрідріх Мерц та кандидат у канцлери ФРН вважає скандал між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським навмисною ескалацією з боку США, повідомляє у понеділок Tegesschau.de

Як заявив Мерц, він кілька разів передивлявся цю сцену. "На мою думку, на цій зустрічі в Овальному кабінеті була не спонтанна реакція на слова Зеленського, а, очевидно, спровокована ескалація. Я був дещо здивований тоном розмови - вона не принесла жодної користі", - сказав він після консультацій комітетів ХДС у Берліні.

Як повідомляє Bild, за словами Мерца, така риторика вписується в загальну лінію поведінки нової адміністрації США в останні місяці.

"У тому, що ми зараз спостерігали у Вашингтоні, є певна спадкоємність у низці подій останніх кількох тижнів, включно з появою американської делегації в Мюнхені на конференції з безпеки", - додав Мерц.