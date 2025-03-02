Стармер: Велика Британія та Франція спільно з Києвом представлять мирний план Вашингтону

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Велика Британія та Франція працюватимуть спільно з Києвом, щоб представити мирний план Вашингтону, повідомляє The Guardian у неділю.

"Британський прем'єр повідомив, що після обговорень із Зеленським, Трампом і Макроном було досягнуто домовленості про те, що Велика Британія разом із Францією та, "можливо, одним або двома іншими" країнами працюватимуть з Києвом, щоб зупинити війну, - пише The Guardian. За словами британського прем'єра, цей мирний план буде представлений США.

Стармер вважає, що Дональд Трамп хоче бачити міцний мир в Україні, незважаючи на його риторику та ставлення до Зеленського. "З цим згодні всі, крім Путіна", — сказав він. Під "тривалим миром" Стармер має на увазі "захисний механізм США", а також "гарантії безпеки", надані європейськими країнами, і "сильну Україну", озброєну оборонними можливостями, щоб протистояти російському вторгненню. Гарантія безпеки від американців є предметом "інтенсивної" дискусії, сказав Стармер.

"Для мене складові міцного миру – це сильна Україна, на якій можна воювати, у разі потреби бути сильним; обговорити європейський елемент для гарантій безпеки, і тому я налаштований на те, що ми будемо робити; і захисний механізм США. Це пакет, усі три частини мають бути на місці, і це те, над чим я наполегливо працюю, щоб об’єднати", - пояснив він.