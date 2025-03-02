Порошенко після зустрічі Зеленського і Трампа: Сподіваємося, що у президента є план "Б"

Фото: https://eurosolidarity.org/2025

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат Петро Порошенко після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа заявив про важливість забезпечити реальну внутрішню єдність в Україні і працювати над тим, аби не припинилося постачання американської зброї.

"Ми сподіваємося, що у президента має бути план Б", – сказав Порошенко.

Він заявив, що Україна потребує не критики Зеленського, а єдності "в умовах, коли, на жаль, внаслідок тих чи інших дій – я не шукаю винних – Збройні сили України залишилися без постачання американської зброї".

Він також висловив надію, що після переговорів у Лондоні 2 березня та в Брюсселі 6 березня Україна отримає важливі меседжі від союзників.

"Перше: єдність Європи. Європа дасть нам гроші, дасть нам зброю, інвестиції в оборонну промисловість. І допоможе нам повернути за стіл переговорів наших американських партнерів. Це дуже важливо. Ми не можемо послаблювати нашу єдність", – наголосив Порошенко.

"Друга складова – це єдність всередині країни. Єдність всередині парламенту через коаліцію єдності, переформатування уряду", – підкреслив він.

"І третя позиція: коли і як закінчувати війну. Ми маємо зберегти державу. Ми маємо не допустити капітуляції. Гарантом безпеки держави є Збройні Сили", – наголосив Порошенко.