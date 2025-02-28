Кошта та фон дер Ляєн - Зеленському: Ви ніколи не будете самотнім

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Президент Європейської Ради Антоніу Кошта і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнили у підтримці України та президента Володимира Зеленського, зазначивши, що продовжать працювати з українцями заради справедливого і сталого миру.

“Ваша гідність вшановує хоробрість українського народу. Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним. Ви ніколи не будете самотнім, дорогий президенте Володимире Зеленський. Ми продовжимо працювати з Вами заради справедливого і сталого миру”, написав Кошта у соцмережі Х.

Точно таке ж повідомлення опублікувала фон дер Ляєн.