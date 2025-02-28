Напередодні зустрічі Зеленського і Трампа в ЄС наголошують у спільному інтересі Брюсселя та Вашингтона у справедливому та тривалому мирі в Україні

Фото: https://www.president.gov.ua/

Напередодні зустрічі президенті України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Брюсселі знову заявляють, що Європейський союз і США спільно зацікавлені у справедливому та тривалому мирі в Україні.

«Наша позиція завжди була дуже чіткою: нічого про Україну без України і нічого про безпеку України без ЄС. Безпека України – це безпека ЄС. Що стосується США, то ЄС і США мають спільний інтерес у справедливому та тривалому мирі в Україні, мирі через силу», - сказав у п’ятницю в Брюсселі речник Європейської комісії Ануар Ель Ануні (Anouar El Anouni), коментуючи на прохання журналістів візит Зеленського у Вашингтон.

Він знову повторив позицію ЄС стосовно того, що необхідно «поставити Україну в найсильнішу можливу позицію напередодні будь-яких переговорів». «Зараз важливо переконатися, що ми фактично не потрапимо в пастки, які розставляє Росія. Це те, що ми можемо сказати з точки зору спільних інтересів ЄС і США щодо України», - наголосив Ель Ануні.

Речник Єврокомісії не став робити прогнози стосовно того, якими будуть результати спеціального саміту ЄС, який пройде 6 березня в Брюсселі і який буде присвячений безпеці України та Євросоюзу, як і не став відповідати на запитання стосовно можливого призначення спеціального представника ЄС для участі в можливих переговорах з Росією. «На цьому етапі я не буду припускати, до яких результатів призведе засідання Європейської ради», - наголосив він.

Відповідаючи на запитання чи може ЄС виступити провідним гравцем миротворчої місії в Україні, Ель Ануні сказав: «Це компетенція держав-членів, і не нам вносити пропозиції з цього приводу. Ми знаємо, що Україні потрібно більше боєприпасів, сильніша протиповітряна оборона та більше підтримки власної оборонної промисловості. Ми повинні дати Україні те, що їй потрібно, щоб виграти цю війну. Це зрозуміло, і це наш пріоритет сьогодні».