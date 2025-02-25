Політика

19:00 25.02.2025

УВКБ ООН за зиму допомогло більш ніж 250 тис. українців - Верещук

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УВКБ ООН за зиму допомогло більш ніж 250 тис. українців - Верещук

Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) за зиму допомогло більш ніж 250 тис. українських громадян, повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

"Зима 2024-25 добігає кінця. УВКБ ООН завершили масштабну зимову кампанію з грошової підтримки українців на прифронтових територіях", - написала вона в телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляється, за підсумками, бюджет програми склав понад 3,1 млрд грн. Близько 150 тис. домогосподарств отримали по 21 000 грн, вдалось охопити допомогою майже 255 тис. громадян.

 

Теги: #допомога #увкб_оон

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