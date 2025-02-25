Політика

19:34 25.02.2025

Ландсбергіс: Україна має бути готовою розробити з Європою власну угоду щодо миру, і бути готовими відкинути угоду Трампа, якщо та буде погана

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Ландсбергіс: Україна має бути готовою розробити з Європою власну угоду щодо миру, і бути готовими відкинути угоду Трампа, якщо та буде погана

Україні слід відкинути так звану мирну угоду президента США Дональда Трампа, якщо вона “справді погана”, і бути готовою до того, щоб разом з Європою розробити кращу угоду, заявив колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Загальна порада українцям полягає в тому, що, на жаль, наразі я б не готувався до хороших результатів. Зрозуміло, що президент Трамп дуже сильно керується ідеєю швидкої угоди. Коли хтось приходить на переговори, бажаючи чогось швидкого, зазвичай він платить дуже високу ціну. І цією ціною буде все, що стосується України. Це моє головне занепокоєння”, - сказав він на полях зустрічі YES "Три роки - Час перемагати", організованої Фондом Віктора Пінчука.

Також Ландсбергіс заявив, що Україна також має бути готовою, а бо хоча б розглянути можливість того, що вона може відмовитися від угоди Трампа. Водночас дуже важливо, за його словами, щоб Європа також відмовилася від угоди.

“Я думаю, що Європа може запропонувати свою власну угоду разом з Україною. Це, своєю чергою, дасть змогу побачити, що насправді потрібно Україні на даному етапі. Європа має багато важелів впливу: у Європи є гроші, можливість надати обладнання, можливість включити Україну до ЄС, відправити війська. Європа не безсильна. Але вона повинна бути здатною сформулювати свою власну угоду”, - наголосив ексміністр.

Говорячи про можливість переговорного процесу про Україну без України, Ландсбергіс сказав: “Я готуюся до того, що це станеться”. На його думку, “єдине питання в тому, скільки росіяни будуть просити”.

“Я вважаю, що вони будуть просити все, що завгодно. Тому що вони будуть погрожувати Дональду Трампу, що якщо ви не дасте нам те, що ми просимо, у вас не буде минулої угоди. Наприклад, можуть сказати, що не приїжджатимуть в Ер-Ріяд. А для Трампа це кінець, він виглядатиме лузером. Це означає, що він повинен зробити так, щоб росіяни приїхали”, - пояснив ексміністр.

Коментуючи потенційну угоду щодо критичних мінералів між Україною та США, Ландсбергіс сказав, що той варіант документа, що обговорюється суспільством - “це здирництво”. За його словами, “по суті, це прохання до України просто відмовитися від частини того, чим вона володіє”.

“Це несправедливо. Тому моя позиція щодо цього - продовжувати жорсткі переговори, а також запросити Європу. Європа може бути на вашому боці, і буде на вашому боці”, - зазначив він.

Колишній глава МЗС Литви також вважає, що можна запросити європейських експертів, щоб вони дали свої поради щодо угоди про корисні копалини.

Теги: #україна #литва #думка #європа

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