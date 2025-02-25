Політика

17:41 25.02.2025

Велика Британія планує на 2 березня зустріч європейських лідерів для обговорення України та оборони - ЗМІ

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Велика Британія планує на 2 березня зустріч європейських лідерів для обговорення України та оборони - ЗМІ

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії обговорює скликання групи європейських лідерів для подальших переговорів про війну РФ в Україні, пише Bloomberg з посиланням на власні інформовані джерела.

"Зустріч може відбутися вже в неділю і стане продовженням самітів, проведених минулого тижня в Парижі президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомили люди, які говорили на умовах анонімності. Вони попередили, що плани ще не завершено і можуть змінитися, і що це може бути фактично альтернативний варіант", - йдеться в повідомленні.

Видання пише, що європейські лідери докладають дипломатичних зусиль, щоб переконати президента США Дональда Трампа не поспішати з угодою про припинення вогню з РФ, що підбадьорить Москву та послабить безпеку в Європі.

"Потенційна зустріч, організована Великобританією, дасть лідерам можливість підбити підсумки своїх розмов з Трампом і його офіційними особами за останній тиждень і зберегти єдину позицію", - повідомляє видання.

Теги: #зустріч #велика_британія

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