Президент Польщі заявив про готовність прийняти американський військовий контингент із Німеччини

Польща прийме на своїй території додатковий військовий контингент США в разі відмови від цього нового уряду ФРН, заявив польський президент Анджей Дуда, передає Do Rzeczy.

"Якщо Німеччина не хоче американських військ, не хоче партнерства зі США, ми дуже охоче приймемо це партнерство. Як президент Республіки Польща я можу сказати з повною відповідальністю: так, я зацікавлений у тому, щоб уся співпраця, яку Німеччина має зі Сполученими Штатами, була перенесена на Польщу. Дуже охоче," - наводить видання висловлювання Дуди у вівторок.

Так він прокоментував заяву лідера консервативного блоку ХДС/ХСС, кандидата на посаду федерального канцлера ФРН Фрідріха Мерца про можливу відмову від такої форми партнерства зі США.

Раніше Лідер ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який має найбільші шанси стати новим канцлером Німеччини, заявив, що через політику Дональда Трампа необхідно будувати незалежність від США, яким байдуже, що відбувається в Європі.