Рада не підтримала пропозицію викликати Свириденко для пояснення ситуації з угодою по рідкоземельних металах

Верховна Рада не підтримала пропозицію народного депутата Олексія Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") викликати першу віцепремʼєрку - міністра економіки Юлію Свириденко для пояснення ситуації з підготовкою угоди між Україною та США щодо рідкісноземельних металів.

"Рада відмовилась викликати першу віцепремʼєрку Свириденко для пояснення ситуації з договором щодо рідкісноземельних металів! Українці мають право зрозуміти, що взагалі відбувається по цій темі зараз і отримати пояснення”, - написав Гончаренко в телеграм.

За словами нардепа, його пропозицію підтримали лише 93 парламентарія на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.