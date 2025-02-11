Трамп підписав указ про введення мита в 25% на всю ввезену сталь і алюміній

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додатково до наявних мита в 25% на всю імпортовану сталь і алюміній, трансляцію вів телеканал Fox News.

"Нашій країні важливо мати сталь і алюміній, вироблені на нашій території. Йдеться про мита в 25%, без винятків, неважливо, з яких країн", - сказав Трамп.

"Це велика справа. Це означає, що ми знову будемо багаті", - додав президент, підписуючи указ.

Найбільшим постачальником сталі до США є Канада, за нею йдуть Бразилія, Мексика, Південна Корея та В'єтнам.

Як зазначає телеканал NBC, якщо тарифи на сталь і алюміній, які Трамп запровадив під час своєї першої адміністрації, "пояснювалися міркуваннями національної безпеки, то цього разу (...) Трамп послався на необхідність створення робочих місць і скорочення торговельного дефіциту США".