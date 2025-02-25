Експрем'єр Великої Британії Джонсон бачить позитивні моменти у потенційній американо-українській угоді щодо рідкісноземельних металів

Прем'єр-міністр Великої Британії (2019-2022) Борис Джонсон висловив оптимізм щодо потенційної американо-української угоди по рідкісноземельним металам, заявивши, що бачить у ній певні позитивні моменти.

«Я думаю, що її варто прочитати. І я думаю, що вона містить насіння надії та прогресу. Так, з одного боку, вона виглядає здирницькою. Але так само, як і «Ленд-ліз» у 1941 році, чи не так?», - сказав він під час дискусії з нагоди спеціальної зустрічі YES "Три роки - Час перемагати", організованої Фондом Віктора Пінчука.

За словами Джонсона, він розуміє, “наскільки тривожною є думка про те, що ця угода може бути грабіжницькою для вашої країни”.

“Але я справді вважаю, що нам потрібно пройти через цей етап, визнати, чим насправді є ця угода. Це те, що Дональд Трамп може продемонструвати своєму правому крилу, республіканським скептикам щодо України, в яких він заручився підтримкою. І я думаю, що це відкриває шлях до прогресу», - додав він.

Водночас Джонсон розкритикував Трампа за його нещодавні висловлювання щодо України, а також тональність його висловлювань.

“Сказати, що Україна розпочала війну - це найбільш кричуще звинувачення жертви, яке я коли-небудь чув. Знаєте, як я вже казав раніше, це все одно, що звинувачувати Сполучені Штати в тому, що вони збили японські винищувачі в Перл-Харборі. Це абсолютна нісенітниця”, - наголосив він.