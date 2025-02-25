Єврокомісія спростовує інформацію про нібито запропоновану Україні угоду щодо критичних мінералів

В Європейській комісії спростовують інформацію про запропоновану Україні з боку Європейського союзу угоду щодо критичних мінералів, альтернативну США: цій співпраці вже чотири роки.

Про це у вівторок в Брюсселі заявив речник Європейської комісії Томас Реньє (Thomas Regnier), коментуючи на прохання журналістів розповсюджену ЗМІ інформацію з посиланням на єврокомісара з питань промислової стратегії Стефана Сежурне про те, що він начебто запропонував українським урядовцям взаємовигідну угоду щодо критичних мінералів.

«Немає пропозиції. З 2021 року у ЄС є офіційне партнерство з Україною щодо критичної сировини, яке формалізоване меморандумом про взаєморозуміння. Отже, це датується чотири роки тому. Як і в усіх наших партнерствах із критично важливою сировиною для ЄС, ця співпраця спрямована не лише на забезпечення безпеки ланцюжків поставок для ЄС, а й на сприяння створенню місцевої цінності та розвитку потенціалу в країнах-партнерах, забезпечуючи взаємну вигоду. Тепер, як ви бачите, тут насправді йдеться про співпрацю з Україною, а не про якусь конкуренцію зі США», - пояснив він.

За словами Реньє, під час вчорашнього візиту колегії до Києва виконавчий віце-президент Сежурне зустрівся зі своїми українськими колегами, і «він підтвердив нашу відданість реалізації цього меморандуму про взаєморозуміння та прискоренню роботи для зміцнення нашого взаємовигідного партнерства». «Учора це було сказано кілька разів, але дозвольте мені повторити це ще раз: ЄС підтримує Україну і продовжуватиме це робити, оскільки Україна бореться за безпеку всього нашого континенту», - деталізував речник ЄК, наголосивши: «Партнерство, яке ми маємо, знову ж таки, бере початок у 2021 році. Отже, ці дискусії виникли не зараз у світлі можливих останніх подій. Партнерство, яке ми маємо з нашими українськими друзями, розпочалося чотири роки тому. І, як і у випадку з усією важливою сировиною та меморандумами про взаєморозуміння, які ми маємо з нашими партнерами, мова, звичайно, йде про створення синергії між ланцюгами поставок з одного та іншого боку, і, звісно, створення переваг для наших партнерів на місцях. І ось про це цей меморандум про взаєморозуміння».