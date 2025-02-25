Шмигаль про угоду щодо критичних мінералів: Україна обговорює із США можливість інвестфонду з внесками 50 на 50

Україна і США обговорюють можливість створення інвестиційного фонду, куди Київ буде інвестувати майбутні доходи від видобутку критичних мінералів, а Вашингтон вноситиме гроші на різні напрямки, внески будуть приблизно 50 на 50, повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час дискусії з нагоди спеціальної зустрічі YES "Три роки - Час перемагати", організованої Фондом Віктора Пінчука, прем'єр наголосив, що Україна не обговорює жодне питання щодо критичних мінералів без гарантій безпеки, без мирного плану. І на сьогодні Україна обговорює зі Сполученими Штатами ці два пункти: гарантії безпеки та економічне співробітництво. У питанні економічної співпраці розглядаються різні сфери, зокрема, відновлення.

“Ми пропонуємо однакові умови для європейських партнерів, для партнерів G7, - тобто для всіх, хто бере участь у підтримці України протягом цих трьох років”, - розповів він.

Глава українського уряду додав, що Україна зараз обговорює зі Сполученими Штатами можливість створення спільного, інвестиційного фонду, куди Україна буде інвестувати майбутні доходи від видобутку критично важливої сировини, від доходів, які отримують державні підприємства.

“І це внесок України. З боку США буде внесок у вигляді готівки, тобто фактично грошей, на різні напрямки: на безпеку, на економічний розвиток, на капітальні інвестиції в інфраструктуру України. І це буде приблизно 50 на 50 внесків у такий своєрідний фонд. Таким чином, цей фонд буде управлятися як урядами України, так і Сполучених Штатів”, - повідомив Шмигаль.

За його словами, ця угода буде підготовлена. Він додав, що зараз готується лише перша угода про наміри створити такий інвестиційний фонд між двома країнами.

“Тобто нічого екстраординарного. Нічого подібного до колоніальної угоди не обговорюється. Абсолютно, ще раз вас запевняю”, - наголосив прем'єр-міністр.

Крім того, він зауважив, що європейська інтеграція закладені в цьому документі, і ця угода про створення інвестиційного фонду не може суперечити існуючій угоді про асоціацію з Європейським Союзом, а також угодам з міжнародними фінансовими організаціями (МВФ, Світовим банком).

Вона не може суперечити цій угоді, яку ми підпишемо зі Сполученими Штатами. “Зараз у нас дуже конструктивний діалог. Сполучені Штати є нашим партнером, і в цьому немає жодних сумнівів”, - наголосив Шмигаль.

Як розповів прем'єр, ще раніше Україна з європейцями “дослідила” родовища 22 з 30 критичних видів мінералів, які цікаві Європі, а також є кілька меморандумів з ЄС. Зокрема, Україна є членом деяких альянсів в Європейському Союзі по сировині, угоди були підписані 3-4 роки тому.

“Перш за все, треба це видобути, а потім оцінити, скільки це коштує. І це не на один десяток років роботи”, - додав він.