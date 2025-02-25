Політика

13:24 25.02.2025

Мережко: важливо, що резолюція РБ ООН не містить проросійських наративів

1 хв читати
Мережко: важливо, що резолюція РБ ООН не містить проросійських наративів

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") вважає важливим, що у резолюцію Ради Безпеки ООН не потрапили проросійські наративи.

“По суті, вона віддзеркалює нинішню ситуацію, повʼязану з намаганнями президента США Дональда Трампа припинити російську агресію шляхом певних домовленостей. Важливо, що в текст цієї резолюції не потрапили проросійські наративи”, - сказав Мережко в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” у вівторок.

При цьому народний депутат відзначив, що в цілому ця резолюція могла бути набагато більш жорсткою і принциповою.

“Але слід мати на увазі, що ухвалити таку резолюцію було б складно, оскільки росія чи навіть Китай могли б її заблокувати. Тому резолюції Ради Безпеки частіше відображають певний консенсус між постійними членами Ради Безпеки”, - підкреслив Мережко.

Він також додав, що на його думку, більш важливим є те, що в Генеральній Асамблеї ООН вдалося прийняти резолюцію, яку ініціювала Україна, при чому без прямої підтримки США.

“Тим самим Україна продемонструвала лідерство на міжнародній арені”, - підсумував голова комітету.

Теги: #оон #мережко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:28 25.02.2025
Вучич назвав голосування щодо української резолюції в ГА ООН помилковим, варто було утриматися

Вучич назвав голосування щодо української резолюції в ГА ООН помилковим, варто було утриматися

00:40 25.02.2025
Радбез ООН ухвалив резолюцію США "Шлях до миру" в Україні, правка РФ відхилена

Радбез ООН ухвалив резолюцію США "Шлях до миру" в Україні, правка РФ відхилена

20:12 24.02.2025
Сьогоднішнє голосування показало нову силу Європи та всіх країн, які справді поважають міжнародне право та Статут ООН – Сибіга

Сьогоднішнє голосування показало нову силу Європи та всіх країн, які справді поважають міжнародне право та Статут ООН – Сибіга

19:51 24.02.2025
Шмигаль: Підтримка Генасамблеєю ООН української резолюції – важливий крок для відновлення дії міжнародного права

Шмигаль: Підтримка Генасамблеєю ООН української резолюції – важливий крок для відновлення дії міжнародного права

12:24 14.02.2025
Говорити про формування переговорної групи для перемовин про мир ще рано - Мережко

Говорити про формування переговорної групи для перемовин про мир ще рано - Мережко

14:07 03.12.2024
Результати парламентських виборів у Румунії не позначаться на взаєминах з Україною - Мережко

Результати парламентських виборів у Румунії не позначаться на взаєминах з Україною - Мережко

12:05 06.11.2024
Україні доведеться переконати Трампа, що її успіх у війні з РФ стане його особистим успіхом як президента, - Мережко

Україні доведеться переконати Трампа, що її успіх у війні з РФ стане його особистим успіхом як президента, - Мережко

11:53 04.11.2024
Перемога Санду - це успіх демократії в Європі, вважає нардеп Мережко

Перемога Санду - це успіх демократії в Європі, вважає нардеп Мережко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія спростовує інформацію про нібито запропоновану Україні угоду щодо критичних мінералів

Кошта проведе відеоконференцію з лідерами ЄС, щоб напередодні спецсаміту заслухати Макрона про його зустріч із Трампом

Вибори президента України відбудуться після закінчення війни - заява Ради

ЄС запропонував Україні свою угоду щодо критичних мінералів

Президент Фінляндії закликав Європу сформувати спільний план для переговорів з РФ

ОСТАННЄ

Президент Польщі заявив про готовність прийняти американський військовий контингент із Німеччини

Єврокомісія спростовує інформацію про нібито запропоновану Україні угоду щодо критичних мінералів

Рада не підтримала пропозицію викликати Свириденко для пояснення ситуації з угодою по рідкоземельних металах

Кошта проведе відеоконференцію з лідерами ЄС, щоб напередодні спецсаміту заслухати Макрона про його зустріч із Трампом

Експрем'єр Великої Британії Джонсон бачить позитивні моменти у потенційній американо-українській угоді щодо рідкісноземельних металів

Міністр закордонних справ Туреччини щодо вступу України до НАТО: Ми не проти, але ми повинні бути реалістами

Вибори президента України відбудуться після закінчення війни - заява Ради

Рада достроково припинила повноваження нардепа Кормишкіної

Загальна підтримка конфіскації заморожених активів РФ в ЄС поки відсутня – Каллас

ЄС запропонував Україні свою угоду щодо критичних мінералів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА