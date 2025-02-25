Мережко: важливо, що резолюція РБ ООН не містить проросійських наративів

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") вважає важливим, що у резолюцію Ради Безпеки ООН не потрапили проросійські наративи.

“По суті, вона віддзеркалює нинішню ситуацію, повʼязану з намаганнями президента США Дональда Трампа припинити російську агресію шляхом певних домовленостей. Важливо, що в текст цієї резолюції не потрапили проросійські наративи”, - сказав Мережко в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” у вівторок.

При цьому народний депутат відзначив, що в цілому ця резолюція могла бути набагато більш жорсткою і принциповою.

“Але слід мати на увазі, що ухвалити таку резолюцію було б складно, оскільки росія чи навіть Китай могли б її заблокувати. Тому резолюції Ради Безпеки частіше відображають певний консенсус між постійними членами Ради Безпеки”, - підкреслив Мережко.

Він також додав, що на його думку, більш важливим є те, що в Генеральній Асамблеї ООН вдалося прийняти резолюцію, яку ініціювала Україна, при чому без прямої підтримки США.

“Тим самим Україна продемонструвала лідерство на міжнародній арені”, - підсумував голова комітету.