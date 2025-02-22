Політика

13:31 22.02.2025

Україна має йти на будь-які переговори з максимально сильною позицією – прем'єр Нідерландів після розмови з Зеленським

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Україна має йти на будь-які переговори з максимально сильною позицією – прем'єр Нідерландів після розмови з Зеленським

Угода про припинення вогню між Україною та РФ, укладена без України є неприпустимою, а сама Україна має йти на будь-які переговори з максимально сильної позиції, заявив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

"Щойно знову спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Україна має йти на будь-які переговори з максимально сильною позицією. Я ще раз запевнив президента Зеленського, що Україна й надалі може розраховувати на нашу військову, фінансову та політичну підтримку", - написав Схооф в соцмережі Х у суботу.

Він повідомив про продовження тиску на РФ за допомогою європейських санкцій.

"Припинення вогню без України та Європи за столом не є варіантом. Задля майбутнього України та Європи Росія не повинна вийти з цієї війни переможцем", - підкреслив Схооф.

Теги: #схооф #зеленський

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