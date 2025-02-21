Політика

19:48 21.02.2025

Рада має ухвалити резолюцію про вибори через пів року після мирної угоди, вважає Яценюк

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Рада має ухвалити резолюцію про вибори через пів року після мирної угоди, вважає Яценюк
Фото: https://www.youtube.com/live/d9u5sRJeMz4?si=ybntCxxpx2pJ3ZaP

Експрем'єр України (2014-2016), ексспікер Верховної Ради (2007-2008), голова Київського безпекового форуму (КБФ) Арсеній Яценюк виступив за прийняття резолюції в українському парламенті щодо проведення президентських виборів через шість місяців після підписання всеохоплюючої мирної угоди.

Він нагадав, що за Конституцією України єдиним органом, який має повноваження встановлювати дату президентських виборів, - це парламент. "Отже, парламент може зробити свою роботу і висловити волю українського народу", - сказав Яценюк під час спеціальної події КБФ у столиці 21 лютого.

Він вважає, що таким чином можна дати "козирну карту" президенту США Дональду Трампу і "вибити основу з-під ніг тих, хто хоче дестабілізувати ситуацію в Україні".

"Парламентська резолюція може чітко окреслити умови для проведення демократичних вільних виборів. Це дуже просто: Україна проводить вільні демократичні вибори через 6 місяців після того, як буде укладена всеосяжна мирна угода. Крапка", - наголосив Яценюк.

Теги: #парламент #вибори #війна #відкрий_україну #кбф #яценюк

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