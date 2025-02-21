Майбутнє України в Європі необхідне для відсічі агресії РФ – посол ЄС Матернова

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Україна є частиною європейської спільноти і проявляють свою суб’єктність, відзначила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

"Ми шукаємо сталі рішення, бо майбутнє України – в Європі. Через чотири дні після повномасштабного російського вторгнення керівництво України подало заявку на членство в Європейському союзі... Майбутнє України в Європі – це та надія, яка необхідна країні для продовження хороброї відсічі цій агресії", - сказала Матернова під час спеціальної події під час спеціальної події Київського безпекового форуму, організованого фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Посол ЄС також підкреслила, що вірить "у сталість майбутньої європейської родини".

"Українці мають суб’єктність, відчувають її і щодня проявляють. Це демонструє не лише керівництво країни, а й в соцмережах це чітко видно, українці пишуть "ми не збираємось здаватись!". Потри те, вони свідомі, що їм потрібна допомога і вони вдячні за допомогу… А Європа потребує Україну і для власної оборони. Я бачу розвиток нашого континенту саму в цьому напрямку", - підсумувала Матернова.