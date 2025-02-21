Політика

19:43 21.02.2025

Майбутнє України в Європі необхідне для відсічі агресії РФ – посол ЄС Матернова

1 хв читати
Майбутнє України в Європі необхідне для відсічі агресії РФ – посол ЄС Матернова
Фото: https://www.facebook.com/kmathernova

Україна є частиною європейської спільноти і проявляють свою суб’єктність, відзначила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

"Ми шукаємо сталі рішення, бо майбутнє України – в Європі. Через чотири дні після повномасштабного російського вторгнення керівництво України подало заявку на членство в Європейському союзі... Майбутнє України в Європі – це та надія, яка необхідна країні для продовження хороброї відсічі цій агресії", - сказала Матернова під час спеціальної події під час спеціальної події Київського безпекового форуму, організованого фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Посол ЄС також підкреслила, що вірить "у сталість майбутньої європейської родини".

"Українці мають суб’єктність, відчувають її і щодня проявляють. Це демонструє не лише керівництво країни, а й в соцмережах це чітко видно, українці пишуть "ми не збираємось здаватись!". Потри те, вони свідомі, що їм потрібна допомога і вони вдячні за допомогу… А Європа потребує Україну і для власної оборони. Я бачу розвиток нашого континенту саму в цьому напрямку", - підсумувала Матернова.

Теги: #війна #єс #членство #відкрий_україну #кбф #яценюк #матернова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:13 25.02.2025
Сухаревський: сто відсотків дронів, які летять по російській території – українського виробництва

Сухаревський: сто відсотків дронів, які летять по російській території – українського виробництва

20:02 25.02.2025
Угорщина наполягає на гарантіях щодо переговорів про транзит газу через Україну

Угорщина наполягає на гарантіях щодо переговорів про транзит газу через Україну

19:47 25.02.2025
Жовква зустрівся з заступником генсека НАТО: членство в Альянсі залишається на порядку денному

Жовква зустрівся з заступником генсека НАТО: членство в Альянсі залишається на порядку денному

15:59 25.02.2025
Київ привітав зняття ЄС низки санкцій з Сирії та підтвердив готовність надавати продовольство та зерно

Київ привітав зняття ЄС низки санкцій з Сирії та підтвердив готовність надавати продовольство та зерно

12:52 25.02.2025
Кошта проведе відеоконференцію з лідерами ЄС, щоб напередодні спецсаміту заслухати Макрона про його зустріч із Трампом

Кошта проведе відеоконференцію з лідерами ЄС, щоб напередодні спецсаміту заслухати Макрона про його зустріч із Трампом

12:22 25.02.2025
Чисельність населення на підконтрольній території України сягає близько 31,5 млн людей

Чисельність населення на підконтрольній території України сягає близько 31,5 млн людей

10:51 25.02.2025
Третина компаній-членів ЄБА очікує завершення бойових дій у 2025р

Третина компаній-членів ЄБА очікує завершення бойових дій у 2025р

09:40 25.02.2025
ЄС запропонував Україні свою угоду щодо критичних мінералів

ЄС запропонував Україні свою угоду щодо критичних мінералів

00:41 25.02.2025
Торговий режим ЄС з Україною після 5 червня може змінитися - віцепрезидент ЄК

Торговий режим ЄС з Україною після 5 червня може змінитися - віцепрезидент ЄК

22:45 24.02.2025
Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія спростовує інформацію про нібито запропоновану Україні угоду щодо критичних мінералів

Кошта проведе відеоконференцію з лідерами ЄС, щоб напередодні спецсаміту заслухати Макрона про його зустріч із Трампом

Вибори президента України відбудуться після закінчення війни - заява Ради

ЄС запропонував Україні свою угоду щодо критичних мінералів

Президент Фінляндії закликав Європу сформувати спільний план для переговорів з РФ

ОСТАННЄ

Ландсбергіс: Україна має бути готовою розробити з Європою власну угоду щодо миру, і бути готовими відкинути угоду Трампа, якщо та буде погана

УВКБ ООН за зиму допомогло більш ніж 250 тис. українців - Верещук

Велика Британія планує на 2 березня зустріч європейських лідерів для обговорення України та оборони - ЗМІ

Президент Польщі заявив про готовність прийняти американський військовий контингент із Німеччини

Єврокомісія спростовує інформацію про нібито запропоновану Україні угоду щодо критичних мінералів

Рада не підтримала пропозицію викликати Свириденко для пояснення ситуації з угодою щодо рідкісноземельних металів

Мережко: важливо, що резолюція РБ ООН не містить проросійських наративів

Вучич назвав голосування щодо української резолюції в ГА ООН помилковим, варто було утриматися

Експрем'єр Великої Британії Джонсон бачить позитивні моменти у потенційній американо-українській угоді щодо рідкісноземельних металів

Міністр закордонних справ Туреччини щодо вступу України до НАТО: Ми не проти, але ми повинні бути реалістами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА