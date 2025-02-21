Зеленський залишається найпопулярнішим політиком в Україні – КМІС

Фото: president.gov.ua

Більшість українців (63%) повністю або цілком схвалюють діяльність Володимира Зеленського як президента України, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Згідно з результатами, опублікованими на сайті в п’ятницю, 26,1% опитаних українців цілком схвалюють діяльність Зеленського. Скоріше схвалюють 36,9% респондентів. Скоріше не схвалюють 18,3%. Зовсім не схвалюють 14,4% респондентів.

До того ж відсоток тих, хто схвалює діяльність чинного президента виріс в порівнянні з попереднім опитуванням, проведеним травні 2024 року. Тоді 56% опитаних українців цілком або скоріше схвалювали його діяльність.

КМІС зазначає, що показник "схвалення" є близьким до показника "довіри", але вони не є повністю тотожними (наприклад, можна схвалювати діяльність людини, але не довіряти їй). Також ці показники (і схвалення, і довіри) відрізняються від електорального рейтингу, коли людина має зі списку обирати, за кого буде голосувати. У випадку голосування люди застосовують інакші критерії оцінювання і це відображає інше ставлення.

Коли соціологи запитали українців про якості, якими володіє президент Зеленський, значна більшість погодилися, що він втілює в собі позитивні риси: 74% сказали, що він патріот України, 73% вважають, що він розумна та обізнана людина, 59% вважають його чесним і гідним довіри, а 65% вважають його сильним лідером.

При цьому 70% усіх українців погоджуються або повністю погоджуються з тим, що президент має включити до свого кабінету більше опозиційних політиків. Але ще більше українців вважають, що опозиція повинна зробити більше, щоб продемонструвати єдиний фронт в Україні. 81,7% усіх українців схильні скоріше або цілком погоджуватися з тим, що опозиційні діячі повинні знайти спосіб працювати з президентом. Таким чином, хоча більшість українців схвалюють президента, вони хочуть бачити більше співпраці і твердо покладають відповідальність на опозицію зробити більше для досягнення цієї мети.

Панельне опитування проєкту IBIF, що фінансується Британською академією, — це двохвилеве національно репрезентативне дослідження, проведене Київським міжнародним інститутом соціології. Польові дослідження для другої хвилі проводилися 22 листопада 2024 р. – 7 січня 2025 р. (n=1600). Опитування проводилося через телефонні інтерв'ю за допомогою комп'ютера (CATI). Опитування проводилось серед дорослих людей віком від 18 років. З вибірки виключено мешканцв тимчасово окупованих територій і українців, які наразі проживають за кордоном.

Як повідомлялося, 19 лютого Трамп заявив, що в Україні необхідно провести вибори, адже в Зеленського нібито занизький рейтинг, а також про те, що РФ нібито хоче завершення війни. Він також заявив, що підтримка Зеленського в Україні нібито 4%, не уточнивши, звідки він взяв ці дані. Зеленський назвав ці цифри російською дезінформацією.