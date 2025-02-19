Шольц про заяву Трампа: Називати Зеленського диктатором "неправильно та небезпечно"

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Бундесканцлер ФРН Олаф Шольц різко відкинув заяву президента США Дональда Трампа , в якій він назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором без виборів", та визначив її як "неправильну та небезпечну", пише Der Spigel.

За словами Шольца, відмовляти президенту Зеленському в його демократичній легітимності було "просто неправильно і небезпечно".

"Зеленський є обраним главою держави України. Звичайні вибори не можуть бути проведені під час війни, згідно з українською Конституцією та виборчим законодавством. Ніхто не повинен стверджувати протилежне", - сказав Шольц.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також різко заперечила оцінку президента Трампа

"Це повний абсурд", - сказала вона в середу в інтерв'ю телеканалу ZDF. "Якщо ви не просто швидко пишете в Твіттері, а бачите реальний світ, то знаєте, хто, на жаль, змушений жити в умовах диктатури в Європі: люди в Росії, люди в Білорусі".