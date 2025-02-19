Інтерфакс-Україна
Політика
19:23 19.02.2025

Президент Литви: Безпека України є частиною європейської безпеки, давайте діяти разом

1 хв читати
Президент Литви: Безпека України є частиною європейської безпеки, давайте діяти разом

Президент Литви Гітанас Науседа закликав до єдності та рішучих дій у підтримці України – членство в НАТО має залишатися на столі переговорів, фінансування озброєнь та 10 млрд євро для української оборонної промисловості повинні бути невідкладними.

"Ми повинні діяти зараз, щоб підтримати Україну і зміцнити безпеку Європи. Досить балачок - час діяти", - написав він у соціальній мережі Х у середу.

Він окреслив основні напрямки підтримки. Перше, що назвав Науседа, це членство України в НАТО. "Реальні гарантії безпеки для України - членство в НАТО має залишатися на столі переговорів". Крім того, він наголосив, що "Росія має бути притягнута до відповідальності за військові злочини, а санкції мають залишатися до припинення агресії"

"Невідкладне фінансування озброєнь та 10 млрд євро для української оборонної промисловості. Арешт заморожених активів Росії та запровадження тарифів на російський/білоруський імпорт. Прискорений вступ України до ЄС - цільова дата до 2030 року", - додав він

"Безпека України є частиною європейської безпеки. Давайте діяти разом", - закликав Науседа.

 

Теги: #литва #позиція #науседа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:22 27.05.2025
Литва вимагатиме від Білорусі EUR200 млн компенсації через міграційну кризу

Литва вимагатиме від Білорусі EUR200 млн компенсації через міграційну кризу

05:40 27.05.2025
Литва вимагатиме від Білорусі EUR200 млн компенсації через міграційну кризу – ЗМІ

Литва вимагатиме від Білорусі EUR200 млн компенсації через міграційну кризу – ЗМІ

20:55 26.05.2025
Україна вважає незаконними спроби венесуельського режиму провести фейкові вибори в регіоні Ессекібо - МЗС

Україна вважає незаконними спроби венесуельського режиму провести фейкові вибори в регіоні Ессекібо - МЗС

20:16 26.05.2025
Верховний комісар ООН з прав людини закликав припинити щоденні вбивства і руйнування в Україні

Верховний комісар ООН з прав людини закликав припинити щоденні вбивства і руйнування в Україні

13:19 22.05.2025
Мерц та Науседа закликали до безумовного припинення вогню в Україні та посилення санкцій на РФ

Мерц та Науседа закликали до безумовного припинення вогню в Україні та посилення санкцій на РФ

18:59 20.05.2025
Відмова НАТО від обіцянки щодо членства України стане ударом по репутації Альянсу – Науседа

Відмова НАТО від обіцянки щодо членства України стане ударом по репутації Альянсу – Науседа

17:26 20.05.2025
МЗС Литви: 18-й пакет санкцій проти РФ має вдарити по агресору там, де " справді болить"

МЗС Литви: 18-й пакет санкцій проти РФ має вдарити по агресору там, де " справді болить"

20:12 16.05.2025
Пісторіус заявив, що хоча Путін "зовсім не зацікавлений" в припиненні війни, Європі слід готуватися до можливого припинення вогню

Пісторіус заявив, що хоча Путін "зовсім не зацікавлений" в припиненні війни, Європі слід готуватися до можливого припинення вогню

20:09 16.05.2025
Речник МЗС після переговорів у Стамбулі: Ми будемо продовжувати наполягати на припиненні вогню

Речник МЗС після переговорів у Стамбулі: Ми будемо продовжувати наполягати на припиненні вогню

19:20 15.05.2025
Путін повинен продемонструвати готовність до миру діями, а не лише словами - МЗС Норвегії

Путін повинен продемонструвати готовність до миру діями, а не лише словами - МЗС Норвегії

ВАЖЛИВЕ

США вирішать, чи запроваджувати санкції проти РФ, після вивчення її пропозицій щодо України

Рютте: Китай, Північна Корея та Іран допомагають Росії вести війну в Україні

Канцлер ФРН: більше немає обмежень на дальність дії зброї, яку ми постачаємо Україні

Україна хотіла б, аби до зустрічі Зеленського з Путіним долучився Трамп

Раді пропонують дозволити нардепам обіймати посади членів Кабміну

ОСТАННЄ

Мерц очікує затяжної війни через небажання РФ вести переговори

Роздратування Трампа не видає його готовності тиснути на РФ санкціями - Климпуш-Цинцадзе

Китай ніколи не постачав зброю жодній зі сторін "конфлікту" в Україні - МЗС КНР

Трамп замислився над повним зняттям обмежень щодо використання західної зброї Україною

Глава МЗС Туреччини наприкінці тижня вирушить до Києва після зустрічей у Москві

Віце-канцлер ФРН не згоден зі зміною курсу щодо обмеження дальності зброї для України

США вирішать, чи запроваджувати санкції проти РФ, після вивчення її пропозицій щодо України

Рютте: Китай, Північна Корея та Іран допомагають Росії вести війну в Україні

Україна вважає надзвичайно важливим бути представленою на саміті НАТО у Гаазі - Сибіга

В ЄС обговорять стан верховенства права в Угорщині, рішень щодо до санкцій не очікується – високопосадовий європейський дипломат

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА