Президент Литви: Безпека України є частиною європейської безпеки, давайте діяти разом

Президент Литви Гітанас Науседа закликав до єдності та рішучих дій у підтримці України – членство в НАТО має залишатися на столі переговорів, фінансування озброєнь та 10 млрд євро для української оборонної промисловості повинні бути невідкладними.

"Ми повинні діяти зараз, щоб підтримати Україну і зміцнити безпеку Європи. Досить балачок - час діяти", - написав він у соціальній мережі Х у середу.

Він окреслив основні напрямки підтримки. Перше, що назвав Науседа, це членство України в НАТО. "Реальні гарантії безпеки для України - членство в НАТО має залишатися на столі переговорів". Крім того, він наголосив, що "Росія має бути притягнута до відповідальності за військові злочини, а санкції мають залишатися до припинення агресії"

"Невідкладне фінансування озброєнь та 10 млрд євро для української оборонної промисловості. Арешт заморожених активів Росії та запровадження тарифів на російський/білоруський імпорт. Прискорений вступ України до ЄС - цільова дата до 2030 року", - додав він

"Безпека України є частиною європейської безпеки. Давайте діяти разом", - закликав Науседа.