Інтерфакс-Україна
Політика
19:18 19.02.2025

Євросоюз впевнений, куди Україна використовує допомогу - Матернова

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Євросоюз впевнений, куди Україна використовує допомогу - Матернова

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова зазначила, що надаючи Україні допомогу, ЄС має надійні процеси і знає куди йдуть гроші.

"Я не можу говорити ні за Сполучені Штати, ні за президента США. Я можу говорити про те, що в усій нашій підтримці України ми маємо дуже надійні процеси, щоб бачити, куди йдуть гроші", - сказала Матернова журналістам у середу, коментуючи запитання про заяви президента Дональда Трампа, про те, що він не знає куди йдуть американські гроші в Україні.

Вона зазначила, що Євросоюз надає Україні кошти на бюджетну підтримку, гроші через гранти, зокрема, організаціям громадянського суспільства.

Також вона відзначила, що в основному, коли ЄС співпрацює з агентствами ООН або фінансовими установами, національними агентствами, вони потім відповідають за використання наданих грошей.

"Тому ми дуже впевнені в тому, куди йдуть гроші", - додала вона.

Як повідомлялося, президент Дональд Трамп заявив, що США виділили Україні приблизно $350 мільярдів допомоги, однак відсутність звітності щодо використання цих коштів викликає занепокоєння, а також розкритикував європейські країни за недостатню фінансову участь у підтримці Києва.

В свою чергу, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна витратила $320 млрд на ведення війни з РФ, з яких $200 було іноземною військовою допомогою, при цьому США надали $67 млрд військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення.

Теги: #україна #матернова #позиція #єс

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