Інтерфакс-Україна
Політика
16:16 19.02.2025

Кошта: питання війни проти України не можна вирішувати без України

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Кошта: питання війни проти України не можна вирішувати без України
Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніу Кошта наполягає, що питання війни, яку проти України веде Росія, не можна вирішувати без України.

Про це він сказав у середу в Брюсселі, виступаючи в рамках пленарної сесії Європейського комітету регіонів.

«Україна є екзистенційним питанням європейської безпеки. Нічого щодо війни проти України не можна вирішити без України, і нам потрібен справедливий і міцний мир. Нічого щодо європейської безпеки не можна вирішити без європейців, і нам потрібно активізувати наші зусилля для побудови оборонної Європи», - заявив Кошта.

Президент Європейської ради наголосив, що оборона та безпека Європи - це «спроможності, які ми маємо спільно створювати, мобілізація фінансування, яке ми маємо зібрати, зміцнення наших партнерств для тривалої безпеки».

Теги: #кошта #брюссель

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