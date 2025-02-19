Кошта: питання війни проти України не можна вирішувати без України
Президент Європейської ради Антоніу Кошта наполягає, що питання війни, яку проти України веде Росія, не можна вирішувати без України.
Про це він сказав у середу в Брюсселі, виступаючи в рамках пленарної сесії Європейського комітету регіонів.
«Україна є екзистенційним питанням європейської безпеки. Нічого щодо війни проти України не можна вирішити без України, і нам потрібен справедливий і міцний мир. Нічого щодо європейської безпеки не можна вирішити без європейців, і нам потрібно активізувати наші зусилля для побудови оборонної Європи», - заявив Кошта.
Президент Європейської ради наголосив, що оборона та безпека Європи - це «спроможності, які ми маємо спільно створювати, мобілізація фінансування, яке ми маємо зібрати, зміцнення наших партнерств для тривалої безпеки».