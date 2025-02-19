Кошта: питання війни проти України не можна вирішувати без України

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Президент Європейської ради Антоніу Кошта наполягає, що питання війни, яку проти України веде Росія, не можна вирішувати без України.

Про це він сказав у середу в Брюсселі, виступаючи в рамках пленарної сесії Європейського комітету регіонів.

«Україна є екзистенційним питанням європейської безпеки. Нічого щодо війни проти України не можна вирішити без України, і нам потрібен справедливий і міцний мир. Нічого щодо європейської безпеки не можна вирішити без європейців, і нам потрібно активізувати наші зусилля для побудови оборонної Європи», - заявив Кошта.

Президент Європейської ради наголосив, що оборона та безпека Європи - це «спроможності, які ми маємо спільно створювати, мобілізація фінансування, яке ми маємо зібрати, зміцнення наших партнерств для тривалої безпеки».