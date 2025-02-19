Інтерфакс-Україна
Політика
11:54 19.02.2025

Мери Дніпра і Миколаєва висловилися на підтримку Зеленського після заяв Трампа

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Мери Дніпра і Миколаєва висловилися на підтримку Зеленського після заяв Трампа
Фото: сайт Президента України

Мер міста Дніпра Борис Філатов висловив слова підтримки президентові України Володимиру Зеленському і заявив про неприпустимість критики на його адресу з боку не лише РФ, але і США.

"Нам може подобатися Зеленський, а може і не подобатися. Ми можемо лаяти його, а можемо хвалити. Ми можемо засуджувати його вчинки, а можемо їм аплодувати. Бо він – наш президент. Такий, який є. Немає різниці – поганий він чи ні. І жодна брехлива істота ані в Москві, ані у Вашингтоні, ані будь-де, не має права відкривати на нього свого рота", - написав Філатов в Телеграм у середу.

У свою чергу мер Миколаєва Олександр Сєнкевич написав у телеграм: «Вибір президента тільки за українським народом і за українським законодавством. І тільки після Перемоги. Ми завжди мали вибір. І цей вибір наш… Ми можемо мати різні погляди, але маємо розуміти, що ніхто крім нас нашу країну не захистить. Час об'єднатись. Підтримуймо один одного та працюємо заради Перемоги».

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп на пресконференції за підсумками переговорів США та РФ в Ер-Ріяді 18 лютого заявив, що в Україні необхідно провести вибори, бо у Зеленського нібито занизький рейтинг. Наразі незрозуміло, звідки Трамп взяв ці соціологічні дані.

Разом з тим, він заявив, що йому "подобається Зеленський особисто", але "це не має значення".

Філатов раніше повідомляв, що знає Зеленського понад 10 років. Після початку президентської каденції він неодноразово критикував його у нібито нападах на місцеве самоврядування, але після початку повномасштабного вторгнення висловлювався на його підтримку і заявляв, що всі проблемні питання вирішуються.

Теги: #сєнкевич #філатов #підтримка #трамп #зеленський

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