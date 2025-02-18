Інтерфакс-Україна
Політика
19:10 18.02.2025

Ердоган обговорив з Рютте врегулювання війни РФ проти України і встановлення миру в регіоні

1 хв читати
Ердоган обговорив з Рютте врегулювання війни РФ проти України і встановлення миру в регіоні

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє прес-служба президента Туреччини в соцмережі Х.

"Дзвінок стосувався регіональних і глобальних питань. Заявивши, що Туреччина робить і продовжуватиме робити все можливе для припинення війни між Україною та Росією, президент Ердоган зазначив, що Туреччина провела контакти з численними лідерами, включно з воюючими сторонами, та представниками міжнародних організацій, і що справедливий і міцний мир можливий", - вказується у повідомленні.

Крім того, підкреслюючи зусилля Туреччини для припинення війн у її регіоні та світі, президент Ердоган сказав, що міжнародне співтовариство має сприяти зусиллям Туреччини зупинити війни та розбудувати мир.

 

Теги: #рютте #ердоган #розмова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:00 22.05.2025
Сибіга обговорив з новопризначеною очільницею МЗС Канади Ананд шляхи досягнення справедливого і всеосяжного миру для України

Сибіга обговорив з новопризначеною очільницею МЗС Канади Ананд шляхи досягнення справедливого і всеосяжного миру для України

18:52 21.05.2025
Рютте про запрошення Зеленського на саміт НАТО: почекайте на оголошення програми

Рютте про запрошення Зеленського на саміт НАТО: почекайте на оголошення програми

17:06 21.05.2025
Рютте обговорив з Зеленським зусилля щодо забезпечення справедливого та міцного миру

Рютте обговорив з Зеленським зусилля щодо забезпечення справедливого та міцного миру

16:44 21.05.2025
Генсек НАТО хоче бачити саміт в Гаазі успішним і не коментує можливість його скорочення у часі через Трампа

Генсек НАТО хоче бачити саміт в Гаазі успішним і не коментує можливість його скорочення у часі через Трампа

11:21 20.05.2025
Генсек НАТО Рютте позитивно оцінює сам факт телефонних розмов Трампа з Путіним та лідерами України та Європи

Генсек НАТО Рютте позитивно оцінює сам факт телефонних розмов Трампа з Путіним та лідерами України та Європи

20:44 19.05.2025
РФ і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню та завершення війни – Трамп після розмови з Путіним

РФ і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню та завершення війни – Трамп після розмови з Путіним

20:00 19.05.2025
Розмова Трампа і Путіна тривала понад дві години, Путін вже коментує її

Розмова Трампа і Путіна тривала понад дві години, Путін вже коментує її

18:24 19.05.2025
Міністри оборони ЄС, Умєров та Рютте обговорять подальшу підтримку та гарантії безпеки для України

Міністри оборони ЄС, Умєров та Рютте обговорять подальшу підтримку та гарантії безпеки для України

18:00 19.05.2025
Зеленський поговорив з Трампом перед розмовою президента США з Путіним – ЗМІ

Зеленський поговорив з Трампом перед розмовою президента США з Путіним – ЗМІ

16:51 19.05.2025
Білий дім проінформує про результати перемовин Трампа з Путіним та Зеленським – речниця

Білий дім проінформує про результати перемовин Трампа з Путіним та Зеленським – речниця

ВАЖЛИВЕ

Україна хотіла б, аби до зустрічі Зеленського з Путіним долучився Трамп

Раді пропонують дозволити нардепам обіймати посади членів Кабміну

Канцлер ФРН після розмови Трампа та Путіна: Європа посилить тиск на Москву через санкції

Зеленський повідомив про початок спільної з лідерами країн Європи роботи над новою безпековою архітектурою для України

Нові санкції США поти Росії можуть бути найжорсткішими за весь час – Келлог

ОСТАННЄ

Україна вважає надзвичайно важливим бути представленою на саміті НАТО у Гаазі - Сибіга

В ЄС обговорять стан верховенства права в Угорщині, рішень щодо до санкцій не очікується – високопосадовий європейський дипломат

Канцлер ФРН: більше немає обмежень на дальність дії зброї, яку ми постачаємо Україні

Україні від США необхідні конкретні справи, а не слова - голова комітету Ради

Прем'єром Румунії може стати колишній в. о. президента Болоян - Politico

Емоційні заяви Трампа не свідчать про зміну риторики щодо РФ - нардеп Сірко

ЄС може відключити 20 російських банків від SWIFT, а граничну ціну на нафту знизити до $45 – ЗМІ

Трамп підписав низку указів щодо розвитку ядерної енергетики та науки в США – Білий дім

Україна хотіла б, аби до зустрічі Зеленського з Путіним долучився Трамп

Відмова РФ від участі у переговорах у Ватикані свідчить про неготовність Москви до миру – нардеп Фріз

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА