Інтерфакс-Україна
Політика
16:24 18.02.2025

США та Росія домовилися про 4 принципи за підсумками переговорів в Ер-Ріяді – Рубіо

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США та Росія домовилися про 4 принципи за підсумками переговорів в Ер-Ріяді – Рубіо

Сполучені Штати і Росія домовилися про чотири принципи після переговорів, які тривали понад чотири години в Саудівській Аравії, заявив у вівторок держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє CNN.

Як зазначив високопосадовець, серед них:

"Відновити функціональність наших відповідних місій у Вашингтоні та Москві. Для того, щоб ми могли продовжувати рухатися цим шляхом, ми повинні мати дипломатичні установи, які працюють і функціонують нормально", - заявив він.

"Ми збираємося призначити команду високого рівня з нашого боку, щоб допомогти вести переговори і працювати над завершенням конфлікту в Україні таким чином, щоб це було довготривалим і прийнятним для всіх залучених сторін", - зазначив Рубіо.

"Почати обговорювати, обмірковувати і вивчати як геополітичне, так і економічне співробітництво, яке могло б стати результатом припинення конфлікту в Україні", - додав держсекретар.

"П'ятеро з нас, які були тут сьогодні... продовжуватимуть брати участь у цьому процесі, щоб переконатися, що він просувається продуктивним чином", - резюмував очільник Держдепу.

Серед п'яти осіб, про яких говорив Рубіо, були він сам, радник з національної безпеки Майк Вальц, спеціальний посланник Стів Віткофф, а також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і помічник президента Юрій Ушаков.

"Президент Трамп хоче зупинити вбивства; Сполучені Штати прагнуть миру і використовують свою силу у світі, щоб об'єднати країни. Президент Трамп - єдиний лідер у світі, який може переконати Україну і Росію погодитися на це", - додав Рубіо.

Крім того, держсекретар заявив, що "одного телефонного дзвінка, за яким слідує одна зустріч, недостатньо для встановлення тривалого миру. Ми повинні діяти, і сьогодні ми зробили важливий крок вперед".

Рубіо висловив подяку Королівству Саудівська Аравія за прийом під керівництвом спадкоємного принца Мухаммеда бін Салмана Аль Сауда.

Як повідомлялось, у вівторок в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія ) пройшов перший раунд переговорів офіційних осіб США та Росії, що тривав понад чотири години.

Як раніше повідомляли ЗМІ, головною темою переговорів має стати завершення війни РФ в Україні.

Теги: #сша #рубіо #рф

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