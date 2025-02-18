Зеленський про відмову Україні в членстві в НАТО: не думаю, що хтось зацікавлений в Афганістані 2.0

Фото: https://www.president.gov.ua/

З потенційних пунктів столу перемовин не можна виключати питання членства України в НАТО, оскільки це може призвести до повторення афганського сценарію, вважає президент Володимир Зеленський.

"Я не думаю, що хтось зацікавлений в Афганістані 2.0. Це було б неправильно. Можливо, це не зовсім можна порівнювати з Афганістаном, але неповага до людського життя призвела до трагедії тоді", - сказав Зеленський у інтерв’ю для ARD.

Президент додав, що "ми пам'ятаємо, що сталося в Афганістані, коли американці поспіхом пішли звідти". Він зазначив, що вже є досвід того, що "буває, коли хтось щось закінчує, не продумавши, і дуже швидко відходить".