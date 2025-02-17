Інтерфакс-Україна
Політика
16:08 17.02.2025

Європа повинна збільшити військову підтримку України й зняти "будь-які обмеження на використання українцями зброї - прем'єр Данії

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Європа повинна збільшити військову підтримку України й зняти "будь-які обмеження на використання українцями зброї - прем'єр Данії
Фото: https://www.facebook.com/mettefrederiksen.dk

Європа має збільшити військову підтримку України й зняти "будь-які обмеження на використання українцями зброї, щоб вони могли ефективно захищатися від росіян", вважає прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Про це йдеться у заяві, розміщеній на офіційному каналі Офісу прем'єр-міністра Данії у соцмережі Х у понеділок у зв'язку із зустріччю з питань України та безпеки Європи в Парижі.

"Ми повинні збільшити військову підтримку України, ми повинні виробляти більше і ми повинні робити це швидше. А потім ми маємо зняти обмеження на використання українцями зброї, щоб вони могли ефективно захищатися від росіян, не скручуючи одну руку за спиною. Припинення вогню не повинно вести до російського переозброєння, яке замінюється новими російськими атаками", - сказала Фредеріксен.

"Усе це я з нетерпінням чекаю можливості обговорити в Парижі, і я рада, що президент Макрон узяв на себе ініціативу щодо проведення зустрічі. Я відчуваю нову, європейську рішучість, серйозність і енергію, які необхідні", - наголосила прем'єр.

У заяві зазначається, що неофіційна зустріч відбудеться в Єлисейському палаці в Парижі 17 лютого. Фредеріксен обговорить ситуацію в Україні та європейську безпеку з невеликим колом глав держав і урядів. Крім президента Еммануеля Макрона, у заході візьмуть участь глави держав Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії та Нідерландів, а також президент Європейської ради, президент Європейської комісії та генеральний секретар НАТО. Прем'єр-міністр Данії представляє на зустрічі країни Північної Європи та Балтії.

В пресслужбі НАТО також підтвердили участь генерального секретаря НАТО Марка Рютте у неформальній зустрічі європейських лідерів у Франції. "У понеділок, 17 лютого 2025 року, Генеральний секретар НАТО пан Марк Рютте вирушить до Парижа, Франція, щоб взяти участь у неформальній зустрічі європейських лідерів у Франції. ЗМІ не передбачено", йдеться у повідомленні НАТО на сайті у понеділок.

Теги: #данія #європа

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