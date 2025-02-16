Інтерфакс-Україна
Політика
21:19 16.02.2025

Сибіга: Головним відкриттям Мюнхена-2025 стала нова сила Європи

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Сибіга: Головним відкриттям Мюнхена-2025 стала нова сила Європи

Міністр іноземних України Андрій Сибіга заявив, що головним відкриттям Мюнхенської конференції з безпеки 2025 року стала нова сила Європи та водночас дуже важливу роль відіграють США.

"Цим ключовим відкриттям Мюнхена-2025 стала нова сила Європи. Це дійсно був момент істини для європейців. Беручи участь у деяких з переговорів, я усвідомлював, що таких виразів облич деяких наших європейських партнерів я не бачив з 2022 року. На них була суміш обурення, шоку, але й готовності до дій", - написав він у фейсбуці.

За словами Сибіги, за рівнем емоцій Мюнхен-2025 можна порівняти хіба що з Мюнхеном-2022.

"У попередні тижні та дні світова дипломатія дійсно увійшла в період турбулентності. Тому чесно скажу, ми їхали у цей візит, пристебнувши "дипломатичні паски безпеки". Перший день дійсно був важким. Але ми витримали удар і другий день йшов уже за іншою динамікою", - йдеться у повідомленні.

Міністр зазначив, що вся увага медіа була спрямована на заяви представників нової адміністрації США, оскільки вони хвилювали всіх в Україні та за кордоном. У свою чергу українська делегація на чолі із президентом Володимиром Зеленським "вела дуже тверду і нестандартну дипломатичну гру, щоб вивести цей процес у правильне русло", в врешті-решт це вдалося.

Сибіга наголосив, що під впливом американських заяв відбувався історичний процес.

Він зазначив, що Україна використала переговори в цей час, щоб по-справжньому пробудити Європу, спрямувати обурення та шок "у конкретні дії себе та нас", оскільки українська та європейська безпеки неподільні. За словами Сибіги, Європа реально почала діяти.

Також він підкреслив, що роль США залишається дуже важливою і без них не буде ані гарантів безпеки, ані стабільності.

"Зараз розпочинається нова ера. Це має бути ера союзництва з усвідомленням важливості та ролі кожного, поваги до внеску кожного. Європа буде перебирати більше відповідальності. Але роль Сполучених Штатів залишається дуже важливою. Без США не "злетять"ані гарантії безпеки, ані довгострокова стабільність. Тому маємо зміцнювати трансатлантичну єдність на основі взаємної поваги та чесного розподілу навантажень", - вказав міністр.

Глава МЗС додав, що Україна вже відіграє важливу роль і несе дуже значну частину безпекового тягаря. На думку Сибіги, це має визначати і українську ключові роль в архітектурі безпеки, яка поступово має все більш чіткі обриси.

Крім того, за словами міністра, Росія боїться, що все закінчиться не лише новою силою США, але й Європи.

"Ми зацікавлені саме у рівноправній та ефективній співпраці обидвох берегів Атлантики. І до речі, це найбільший страх росіян, що закінчиться все не лише новою силою США, але і новою силою Європи. Зараз все до того йде", - резюмував він.

 

 

Теги: #сибіга #мюнхен

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