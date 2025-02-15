Інтерфакс-Україна
Політика
20:07 15.02.2025

Келлог допускає, що Путіну можливо прийдеться піти на територіальні поступки

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Келлог допускає, що Путіну можливо прийдеться піти на територіальні поступки

Помічник президента США Дональда Трампа та спецпредставник з питань України і РФ Кіт Келлог не виключає, що Володимиру Путіну, який веде свою війну проти України, можливо прийдеться піти на територіальні поступки

“Як на мене, мають бути такі речі, як територіальні поступки”, - сказав він в рамках панельної дискусії на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

Також, за словами Келлога, як поступка може бути відмова від застосування сили в майбутньому.

“Він не збирається скорочувати свої збройні сили. Те, що ми намагатимемося зробити, це, по суті, змусити його до дій”, - додав він.

“Можливо, він відмовиться від своїх нафтових доходів, і ми змусимо його це зробити”, - зауважив Келлог.

Він підкреслив, що Росія - нафтова держава і 70% грошей, які вони отримують для фінансування війни проти України, надходять від нафти та газу.

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.

Теги: #сша #келлог #рф

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