Інтерфакс-Україна
Політика
18:26 14.02.2025

Крихкий мир в Україні, який лише відкладає наступну війну, не є варіантом - міністр оборони Німеччини

1 хв читати
Крихкий мир в Україні, який лише відкладає наступну війну, не є варіантом - міністр оборони Німеччини

Росія не має вийти з війни проти України як ще більша загроза, застеріг міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

“Ми маємо зробити так, щоб Україна не залишилася одна, бо одне залишається незмінним: не буде міцного миру в Європі без сильної та вільної України. Не буде стійкого порядку, заснованого на правилах, якщо переважатиме агресія. Ми повинні також переконатися, що Росія не виходить із цієї війни як ще більша загроза, ніж раніше. Крихкий мир, який лише відкладає наступну війну, не є варіантом”, - сказав він під час виступу на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

Пісторіус підкреслив, що майбутні переговори щодо миру можуть стати “поворотним моментом для нашого континенту та трансатлантичних відносин”. Міністр наголосив, що це може стати “історичним поворотом, який може піти в дуже різних напрямках”.

“Вибір, який ми зробимо зараз, визначить, будемо ми жити в мирі чи в кризі. Він визначить наше майбутнє та майбутнє наступного покоління в Європі, а також за її межами”, - заявив Пісторіус.

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.

Теги: #пісторіус #мюнхенська_конференція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:28 21.05.2025
ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

12:21 21.05.2025
Трамп припустився помилок у переговорах з Росією, вважає міністр оборони Німеччини

Трамп припустився помилок у переговорах з Росією, вважає міністр оборони Німеччини

11:27 20.05.2025
Путін все ще не виглядає серйозно зацікавленим у мирі - міністр оборони Німеччини

Путін все ще не виглядає серйозно зацікавленим у мирі - міністр оборони Німеччини

14:22 13.05.2025
Міністр оборони Німеччини закликав до посилення санкцій проти РФ та збільшення підтримки України

Міністр оборони Німеччини закликав до посилення санкцій проти РФ та збільшення підтримки України

19:42 15.04.2025
Пісторіус скептично ставиться до можливості постачання Україні Taurus

Пісторіус скептично ставиться до можливості постачання Україні Taurus

15:17 11.04.2025
Німеччина не зможе надавати Україні системи "Patriot" найближчим часом – міністр оборони

Німеччина не зможе надавати Україні системи "Patriot" найближчим часом – міністр оборони

14:42 11.04.2025
Німеччина якнайшвидше укладе подальші рамкові угоди з оборонною промисловістю України - Пісторіус

Німеччина якнайшвидше укладе подальші рамкові угоди з оборонною промисловістю України - Пісторіус

14:13 11.04.2025
Пісторіус: Враховуючи триваючу агресію РФ, мир в Україні, схоже, недосяжний у найближчому майбутньому

Пісторіус: Враховуючи триваючу агресію РФ, мир в Україні, схоже, недосяжний у найближчому майбутньому

12:51 19.03.2025
Міністр оборони Німеччини вважає неприйнятними вимоги Путіна припинити військову допомогу Україні - ЗМІ

Міністр оборони Німеччини вважає неприйнятними вимоги Путіна припинити військову допомогу Україні - ЗМІ

17:26 06.03.2025
Пісторіус сподівається на швидке вирішення питання з виділенням для України €3 млрд військової допомоги

Пісторіус сподівається на швидке вирішення питання з виділенням для України €3 млрд військової допомоги

ВАЖЛИВЕ

Раді пропонують дозволити нардепам обіймати посади членів Кабміну

Канцлер ФРН після розмови Трампа та Путіна: Європа посилить тиск на Москву через санкції

Зеленський повідомив про початок спільної з лідерами країн Європи роботи над новою безпековою архітектурою для України

Нові санкції США поти Росії можуть бути найжорсткішими за весь час – Келлог

Приліт Путіна на переговори до Туреччини відкриє шлях до інших елементів закінчення війни, включаючи зустріч груп – Зеленський

ОСТАННЄ

Раді пропонують дозволити нардепам обіймати посади членів Кабміну

Глава МЗС Словаччини: важливо, щоб зусилля щодо мирних переговорів тривали

Генсек НАТО хоче бачити саміт в Гаазі успішним і не коментує можливість його скорочення у часі через Трампа

Кабмін пропонує погодити припинення дії, вихід та денонсацію 8 міжнародних договорів з РФ, Білоруссю та в рамках СНД

В "Євросолідарності" заявили про блокування участі Порошенка у ПА НАТО

Каллас вважає найдієвішим із майбутнього пакета санкцій ЄС щодо РФ зниження стелі цін на нафту

Україні потрібна професійна дипломатія - Герасимов

Спроба Зеленського схилити Трампа на свій бік провалюється

В "Євросолідарності" застерігають від двосторонніх перемовин з РФ за результатами розмови Трампа з Путіним

Нардеп Сірко: Трамп фактично відмовився від України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА