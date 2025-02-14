Крихкий мир в Україні, який лише відкладає наступну війну, не є варіантом - міністр оборони Німеччини

Росія не має вийти з війни проти України як ще більша загроза, застеріг міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

“Ми маємо зробити так, щоб Україна не залишилася одна, бо одне залишається незмінним: не буде міцного миру в Європі без сильної та вільної України. Не буде стійкого порядку, заснованого на правилах, якщо переважатиме агресія. Ми повинні також переконатися, що Росія не виходить із цієї війни як ще більша загроза, ніж раніше. Крихкий мир, який лише відкладає наступну війну, не є варіантом”, - сказав він під час виступу на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

Пісторіус підкреслив, що майбутні переговори щодо миру можуть стати “поворотним моментом для нашого континенту та трансатлантичних відносин”. Міністр наголосив, що це може стати “історичним поворотом, який може піти в дуже різних напрямках”.

“Вибір, який ми зробимо зараз, визначить, будемо ми жити в мирі чи в кризі. Він визначить наше майбутнє та майбутнє наступного покоління в Європі, а також за її межами”, - заявив Пісторіус.

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.