Інтерфакс-Україна
Події
16:35 21.07.2025

Шмигаль та Пісторіус обговорили фінансові та військові потреби України, зокрема посилення ППО та розширення виробництва дронів

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Шмигаль та Пісторіус обговорили фінансові та військові потреби України, зокрема посилення ППО та розширення виробництва дронів
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Міністри оборони України та Німеччини Денис Шмигаль та Борис Пісторіус обговорили фінансові та військові потреби нашої країни, зокрема посилення протиповітряної оборони та розширення місцевого виробництва дронів.

"Обговорили нагальні фінансові та військові потреби, зокрема посилення протиповітряної оборони та розширення виробництва дронів в Україні", - написав Шмигаль за підсумками телефонної розмови з Пісторіусом у телеграмі у понеділок.

Він також висловив сподівання щодо підтримки з боку Німеччини відносно залучення України до європейського проєкту SAFE, який є важливим інструментом для гарантування безпеки в Європі.

Шмигаль повідомив, що при спілкування з Пісторіусом подякував Німеччини та особисто йому за підтримку України. "Підкреслив, що Україна цінує особисту залученість міністра у питання зміцнення нашої обороноздатності".

Як повідомлялося, у квітні 2025р. країни Європейського Союзу погодили створення оборонного інструменту SAFE (Security Assistance for Europe). У межах оборонної ініціативи SAFE Єврокомісія планує залучити до 150 млрд євро на ринках капіталу, щоб допомогти державам-членам ЄС швидко та суттєво збільшити інвестиції в оборонний потенціал Європи. Ці кошти будуть розподілені серед зацікавлених держав-членів на підставі національних планів.

Україна також зможе приєднатися до спільних закупівель, причому закупівлі можуть здійснюватися на підприємствах вітчизняних ОПК.

Теги: #розмова #посилення #пісторіус #ппо #шмигаль

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