Перші профінансовані Німеччиною українські далекобійні дрони будуть доставлені ЗСУ протягом наступних кількох днів - Пісторіус

Перша профінансована Німеччиною українська далекобійна зброя буде доставлена Збройним силам України протягом наступних кількох днів, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який співголовує на 29-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн").

"Щоб захистити небо над Україною, ми маємо підтримати Збройні сили України в їхніх наступальних діях, спрямованих на ослаблення повітряних бойових можливостей Росії. Саме тому ми фінансуємо комплексне придбання безпілотних літальних апаратів великої дальності українського виробництва", - сказав він, відкриваючи засідання у форматі "Рамштайн".

Пісторіус наголосив, що ці системи вже довели свою ефективність на полі бою, знищуючи російські літаки, дрони та ракети.

"Перші системи, що фінансуються Німеччиною, будуть доставлені Збройним силам України протягом наступних кількох днів і будуть готові до негайного використання. І ми збираємося ще більше зміцнити цей потенціал, надаючи додаткові інвестиції та організовуючи тісну технічну співпрацю між німецькою та українською оборонною промисловістю", - повідомив міністр.

Крім того, разом з британськими друзями Німеччина "в найкоротші терміни" надасть 220 тис патронів калібру 35 мм для зенітної системи "Гепард", фінансування яких здійснюватиме Німеччина.

За словами Пісторіуса, "це чіткий сигнал Путіну: затягування війни коштуватиме дедалі дорожче".

"Наш обов'язок, колеги, і наше зобов'язання — активно підтримувати наших українських друзів у цьому відношенні", - сказав міністр оборони Німеччини.

Окремо він зазначив, що "Путін з жорстокою рішучістю дотримується своєї військової програми і не зацікавлений у справжніх переговорах".

"Вранці він говорить про мир, а ввечері запускає дрони та ракети по українських громадянах і цивільному населенню. Путін хоче виграти час за допомогою цієї цинічної гри. Він вірить, що його військова машина у підсумку переможе, але він помиляється", - заявив Пісторіус.

Він закликав союзників разом "зупинити цю військову машину, об'єднавши сили, щоб підтримати Україну всіма нашими силами".

"Перш за все, це вимагає від нас термінового посилення української протиповітряної оборони", - наголосив міністр.

29-те засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбувається онлайн у понеділок, 21 липня, під керівництвом Великої Британії та Німеччини.

До засідання доєдналися більше 50 партнерів України, зокрема присутній генсек НАТО, Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі та міністр оборони США, а також десятки країн Альянсу та партнерів.

Україну представляє міністр оборони Денис Шмигаль, для якого участь у "Рамштайні" вперше. Також поруч з ним присутній секретар РНБО Рустем Умєров, який донедавна був міністром оборони України. Також пристуній головком ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.